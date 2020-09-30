Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"

В промышленном городе Каменском Днепропетровской области избранный в 2015 году мэр Андрей Белоусов активно создает «круговую оборону» в борьбе за переизбрание на второй срок

В промышленном городе Каменском Днепропетровской области избранный в 2015 году мэр Андрей Белоусов активно создает «круговую оборону» в борьбе за переизбрание на второй срок

Как выяснил RegioNews, главная интрига каменских выборах - удастся ли политическим оппонентам действующего городского головы побороть команду промэрского политпроекта "Бджола".

В городе-сателлите Днепра - Каменском (до переименования - Днепродзержинск) задолго до официального начала предвыборной гонки назрел вопрос, сможет ли тамошний градоначальник Андрей Белоусов удержать главное кресло в мэрии. Свое желание быть переизбранным он не скрывал. Более того, год назад возглавил созданную, очевидно, под него партию с экзотическим названием "Бджола". Затем самая многочисленная фракция в Каменском горсовете стала носить имя этого политпроекта, а мэр все чаще стал проявляться в информпространстве, открывая объекты, комментируя ремонты, отчитываясь о проделанном. Символично, но на лужайке перед мэрией еще три года назад в качестве элемента ландшафтного дизайна была установлена зеленая фигура пчелы.

Фото издания "Событие"

Наконец, в День города Каменского 19 сентября Белоусову вручили удостоверение кандидата на пост городского головы. Глава территориальной избирательной комиссии сообщила, что действующий градоначальник получил удостоверение кандидата под №1. И такое официальное начало предвыборной гонки можно считать показательным. Впрочем, "кандидат №1" не является единственным. Среди узнаваемых претендентов на мэрское кресло - Сергей Павлюк ("Украинская перспектива"), Александр Дубинин ("За майбутне"), Максим Голосной ("Батькивщина") и Андрей Иванченко ("Сила людей").

На фото: Сергей Павлюк

Так, депутат Каменского горсовета Сергей Павлюк, прошедший от "Оппоблока", успел сильно побить горшки с заммэра, депутатом горсовета Константином Саусем. Два года назад они инициировали друг против друга процедуру отзыва депутатских мандатов. И хотя она, процедура, не была доведена до конца, осадочек, как говорится, остался. Так что ожидать, что Павлюк будет "подыгрывать" команде Белоусова, не приходится. Теперь он идет от политсилы "Украинская перспектива", которую возглавляет нардеп прошлых созывов и экс-губернатор Днепропетровщины Александр Вилкул, ранее тесно аффилированный с политпроектами олигарха Рината Ахметова.

На фото: Александр Дубинин

Представителем партии "За майбутне", которую связывают с другим миллиардером Игорем Коломойским, является также депутат прошлой Верховной Рады, победивший в 2014-м на местном мажоритарном округе №30, и бывший глава правления АО "Днепроазот" Александр Дубинин. Известно, что это предприятие также входит в сферу бизнес-интересов Игоря Валериевича. Примечательно, что Андрей Белоусов в марте 2015 года был назначен первым заммэра тогда еще Днепродзержинска, Днепропетровскую область в то время возглавлял Коломойский, а при назначении Белоусова в зале горсовета присутствовал именно нардеп Дубинин.

На фото: Максим Голосной

В роли оппозиционера, очевидно, выступит еще один яркий кандидат - Максим Голосной. Он прославился на всю Украину в 2015 году, став автором плаката-мема "Баба и кот", впервые появившиеся в тогдашнем Днепродзержинске. Голосной прославился в городе и области судебными разбирательствами с газовыми монополистами, открытым противостоянием во времена президентства Януковича с главой ОДА Вилкулом. Также широкую огласку получило решение Елизаветовского сельсовета Днепропетровской области под руководством Голосного, которым впервые в Украине была "легализована" криптовалюта.

Что касается кандидата Андрея Иванченко, то он в 2015 году прошел депутатом в горсовет Каменского, однако до конца каденции ему остаться не удалось - в 2019 году со второй попытки его лишили депутатского мандата. Иванченко известен острой критикой действующего городского руководства, не раз обвинял их в проворачивании коррупционных схем.

Не лишним будет вспомнить, как выглядела победа Белоусова в 2015 году. Он шел от Блока Петра Порошенко" и во втором туре взял 51% против 43% кандидата от УКРОПа Евгения Найды. Найда - активист, слесарь металлургического предприятия, АТОшник, который без особой рекламы шел "нос к носу" с Белоусовым. Тогда такой успех кандидата от политпроекта Коломойского вызвал искреннее удивление наблюдателей.

Не стоит забывать, что 240-тысячный город Каменское - один из проблемных с экологической точки зрения городов Украины. Не даром его давно "за глаза" называют "Днепродым". Тысячи труб промгигантов "коптят" небо, вываливая на улицы тонны загрязняющих веществ. Нередкими стали дни, когда жители не могут выйти из дома из-за непроглядного смога. Впрочем, несмотря на постоянные упреки каменчан в сторону городских властей, улучшение экологической ситуации не наблюдается. А основными загрязнителями воздуха в городе считаются "Днепровский металлургический комбинат", "Днепровский коксохим", "Южкокс" (все - под контролем Ахметова) и упоминавшийся уже "Днепразот" Коломойского.

При этом такого рода критику Белоусов "кроет" имиджем "крепкого хозяйственника". Хотя на фоне открытия фонтанов и ремонтов улиц курьезным выглядит ситуация, когда накануне выборов на проспекте Свободы в Каменском коммунальщики занялись реставрацией бюста Леонида Брежнева. Известно, что бывший Днепродзержинск - малая родина данного генсека КПСС. Такое заигрывание с ностальгирующими за советским прошлым избирателями наблюдается со стороны городских властей вопреки давнишним требованиям демонтировать этот бюст в рамках декоммунизации.

Интересным является также то, что партия "Пропозиция", одним из лидеров которой является мэр Днепра Борис Филатов, объявила об отказе выдвигать своего кандидата на пост мэра Каменского. В этой связи вспоминаются неоднократно звучавшие обвинения в адрес Белоусова в том, что значительная часть коммунального хозяйства Каменского "обслуживаются" фирмами скандально известных в области братьев Дубинских - Владимира и Леонида. А также скандалы, связанные с лояльностью друга Филатова - "кардинала” днепровской политики Геннадия Корбана - к братьям Дубинским.

Фото: "Опора"

Однако при ближайшем рассмотрении победа Белоусова в мэрской гонке не кажется безальтернативной. Поэтому предстоящий месяц Каменское, вероятно, может стать ареной громких политических разоблачений. Например, в последнее время по городу массово стали появляться надписи "Белоусов – вор".