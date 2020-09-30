Мер Кам'янського "жалить" конкурентів кишеньковою партією "Бджола"

У промисловому місті Кам'янському Дніпропетровської області обраний в 2015 році мер Андрій Білоусов активно створює «кругову оборону» в боротьбі за переобрання на другий термін

У промисловому місті Кам'янському Дніпропетровської області обраний в 2015 році мер Андрій Білоусов активно створює «кругову оборону» в боротьбі за переобрання на другий термін

Як з'ясував RegioNews, головна інтрига кам'янських виборів - чи вдасться політичним опонентам чинного міського голови побороти команду промерського політпроєкту "Бджола".

У місті-сателіті Дніпра - Кам'янському (до перейменування - Дніпродзержинськ) задовго до офіційного початку передвиборчих перегонів назріло питання, чи зможе тамтешній мер Андрій Білоусов утримати головне крісло в мерії. Своє бажання бути переобраним він не приховував. Більше того, рік тому очолив створену, очевидно, під нього партію з екзотичною назвою "Бджола". Потім найчисельніша фракція в Кам'янській міськраді стала носити ім'я цього політпроєкту, а мер все частіше став проявлятися в інформпросторі, відкриваючи об'єкти, коментуючи ремонти, звітуючи про зроблене. Символічно, але на галявині перед мерією ще три роки тому як елемент ландшафтного дизайну була встановлена зелена фігура бджоли.

Фото видання "Подія"

Нарешті, в День міста Кам'янського 19 вересня Білоусову вручили посвідчення кандидата на посаду міського голови. Голова територіальної виборчої комісії повідомила, що чинний градоначальник отримав посвідчення кандидата під №1. І такий офіційний початок передвиборчих перегонів можна вважати показовим. Втім, "кандидат №1" не є єдиним. Серед відомих претендентів на мерське крісло - Сергій Павлюк ("Українська перспектива"), Олександр Дубінін ("За майбутнє"), Максим Голосний ("Батьківщина") та Андрій Іванченко ("Сила людей").

На фото: Сергій Павлюк

Так, депутат Кам'янської міськради Сергій Павлюк, що йшов від "Опоблоку", встиг сильно побити горщики з заммера, депутатом міськради Костянтином Саусем. Два роки тому вони ініціювали один проти одного процедуру відкликання депутатських мандатів. І хоча вона, процедура, не була доведена до кінця, осад, як мовиться, залишився. Так що очікувати, що Павлюк буде підігрувати команді Білоусова, не доводиться. Тепер він йде від політсили "Українська перспектива", яку очолює нардеп минулих скликань і ексгубернатор Дніпропетровщини Олександр Вілкул, раніше тісно афілійований з політпроєктами олігарха Ріната Ахметова.

На фото: Олександр Дубінін

Представником партії "За майбутнє", яку пов'язують з іншим мільярдером Ігорем Коломойським, є також депутат минулої Верховної Ради, який переміг у 2014-му на місцевому мажоритарному окрузі №30, і колишній голова правління АТ "Дніпроазот" Олександр Дубінін. Відомо, що це підприємство також входить в сферу бізнес-інтересів Ігоря Валерійовича. Примітно, що Андрій Білоусов в березні 2015 року був призначений першим заступником мера тоді ще Дніпродзержинська, Дніпропетровської області в той час очолював Коломойський, а при призначенні Білоусова в залі міськради був присутній саме нардеп Дубінін.

На фото: Максим Голосний

В ролі опозиціонера, очевидно, виступить ще один яскравий кандидат - Максим Голосний. Він прославився на всю Україну в 2015 році, ставши автором плаката-мема "Баба і кіт", що вперше з'явилися в тодішньому Дніпродзержинську. Голосний прославився в місті та області судовими розглядами з газовими монополістами, відкритим протистоянням у часи президентства Януковича з головою ОДА Вілкулом. Також широкого розголосу набуло рішення Єлизаветівської сільради Дніпропетровської області під керівництвом Голосного, яким вперше в Україні була "легалізована" криптовалюта.

Що стосується кандидата Андрія Іванченка, то він у 2015 році пройшов депутатом міськради Кам'янського, однак до кінця каденції йому залишитися не вдалося - в 2019 році з другої спроби його позбавили депутатського мандата. Іванченко відомий гострою критикою чинного міського керівництва, не раз звинувачував їх у провертанні корупційних схем.

Не зайвим буде згадати, як виглядала перемога Білоусова в 2015 році. Він йшов від Блоку Петра Порошенко" і у другому турі взяв 51% проти 43% кандидата від УКРОПу Євгена Найди. Найда - активіст, слюсар металургійного підприємства, АТОшник, який без особливої реклами йшов "ніс до носа" з Білоусовим. Тоді такий успіх кандидата від політпроєкту Коломойського викликав щире здивування спостерігачів.

Не варто забувати, що 240-тисячне місто Кам'янське - одне з проблемних з екологічної точки зору міст України. Не дарма його давно "за очі" називають "Дніпродим". Тисячі труб промгігантів "коптять" небо, вивалюючи на вулиці тонни забруднюючих речовин. Нерідкими стали дні, коли мешканці не можуть вийти з дому через непроглядний смог. Втім, попри постійні нарікання кам'янчан у бік міської влади, поліпшення екологічної ситуації не спостерігається. А основними забруднювачами повітря в місті вважаються "Дніпровський металургійний комбінат", "Дніпровський коксохім", "Южкокс" (все - під контролем Ахметова) і вже згадуваний "Дніпроазот" Коломойського.

При цьому такого роду критику Білоусов "криє" імідж "міцного господарника". Хоча на тлі відкриття фонтанів і ремонтів вулиць курйозним виглядає ситуація, коли напередодні виборів на проспекті Свободи у Кам'янському комунальники зайнялися реставрацією бюста Леоніда Брежнєва. Відомо, що колишній Дніпродзержинськ - мала батьківщина даного генсека КПРС. Таке загравання з ностальгуючими за радянським минулим виборцями спостерігається з боку міської влади всупереч давнім вимогам демонтувати бюст в рамках декомунізації.

Цікавим є також те, що партія "Пропозиція", одним з лідерів якої є мер Дніпра Борис Філатов, оголосила про відмову висувати свого кандидата на пост мера Кам'янського. У зв'язку з цим згадуються неодноразово озвучені звинувачення на адресу Білоусова в тому, що значна частина комунального господарства Кам'янського "обслуговуються" фірмами скандально відомих в області братів Дубінских - Володимира і Леоніда. А також скандали, пов'язані з лояльністю одного Філатова - "кардинала" дніпровської політики Геннадія Корбана - до братів Дубінських.

Фото: "Опора"

Проте при найближчому розгляді перемога Білоусова в мерських перегонах не здається безальтернативною. Тому найближчий місяць Кам'янське, ймовірно, може стати ареною гучних політичних викриттів. Наприклад, останнім часом по місту масово стали з'являтися написи "Білоусов – злодій".