"Я покажу как надо": Верещук потролила Кличко в TikTok

"Пани-мэр" выложила первое видео

"Пани-мэр" выложила первое видео

Фото: скриншот видео

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук зарегистрировалась в популярной молодежной соцсети TikTok и первым делом потролила действующего мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на профиль Верещук в соцсети.

В своем первом видео Ирина Верещук в иронической форме прокомментировала профиль TikTok Виталия Кличко.

Эх, Виталий, как же вы собираетесь вести за собой город, если вы даже TikTok вести нормально не умеете? Я покажу, как надо", - сказала Верещук.

После этого на видео кандидат меняет образ, появляясь в кадре в своем уже знаменитом желтом плаще и с зеленым зонтиком.

Напомним, Мэри Поппинс или Шапокляк: в сети высмеяли полет Верещук с зеленым зонтом над Киевом. Ролик с зонтиком политик покажет, если пройдет во второй тур.

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