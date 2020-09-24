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24 сентября 2020, 12:46 35

"Я покажу как надо": Верещук потролила Кличко в TikTok

24 сентября 2020, 12:46 35
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"Пани-мэр" выложила первое видео
"Пани-мэр" выложила первое видео
Фото: скриншот видео
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Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук зарегистрировалась в популярной молодежной соцсети TikTok и первым делом потролила действующего мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на профиль Верещук в соцсети.

В своем первом видео Ирина Верещук в иронической форме прокомментировала профиль TikTok Виталия Кличко.

Эх, Виталий, как же вы собираетесь вести за собой город, если вы даже TikTok вести нормально не умеете? Я покажу, как надо", - сказала Верещук.

После этого на видео кандидат меняет образ, появляясь в кадре в своем уже знаменитом желтом плаще и с зеленым зонтиком.

@irynavereschuk

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Напомним, Мэри Поппинс или Шапокляк: в сети высмеяли полет Верещук с зеленым зонтом над Киевом. Ролик с зонтиком политик покажет, если пройдет во второй тур.

Также смотрите: Госпожа мэр или госпожа мем.

выборы мэр интернет Виталий Кличко техника Ирина Верещук
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