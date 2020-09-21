Битва за Бердянск. Кому достанется азовская "столица" после выборов

В предвыборных боях за славный город Бердянск сойдутся два местных мастодонта. У одного - огромный рейтинг и колоссальный опыт в политических игрищах, у второго – тоже самое плюс бешеные деньги

В предвыборных боях за славный город Бердянск сойдутся два местных мастодонта. У одного - огромный рейтинг и колоссальный опыт в политических игрищах, у второго – тоже самое плюс бешеные деньги

"Жемчужина Азова", как называют курортный город Бердянск Запорожской области, известный далеко за пределами Украины не только своими прекрасными пляжами, неадекватно заоблачными ценами в разгар сезона и сообразительными местными предпринимателями, которые могут даже тень под совдеповскими грибками в жару продавать.

Это – уникальный город. Со своим колоритом, интересными политиками, традициями и рекордами. Тоже, кстати, политическими. Для примера: на местных выборах-2015 Бердянск установил своеобразный рекорд Запорожской области – здесь за кресло мэра боролись 27 кандидатов. Тогда как в областном центре желающих занять главное кресло в Запорожье, в котором количество избирателей в разы больше, было 26.

Еще одной своеобразной "фишкой" города является наличие в нем своего "хозяина" - владельца "заводов-газет-пароходов", разнообразных бизнесов (поговаривают, что даже в России) и депутатского мандата. Люди говорят, что этот господин так привык "хозяйничать", что без разбора скупает различные политические силы, местных чиновников и депутатов. Не гнушается даже городскими головами, которые, находясь у него "на зарплате", фактически передают управление курортным городом в руки менеджеров "хозяина".

Речь идет о бердянского бизнесмена и нардепа нескольких созывов Александре Пономареве.

Куда и как "хозяин" раскладывает яйца

На фото: Александр Пономарев

У этого господина уже более чем десятилетие выстроена своя вертикаль власти на уровне Бердянск-область-Киев. Еще во времена Партии регионов, к которой Пономарев был очень близким, он контролировал не только Бердянске горсовет, но фактически весь избирательный округ, по которому неоднократно избирался в Верховную Раду. То есть, применяя свой финансовый ресурс, беспрепятственно получал административный. Это позволяло ему не только "протягивать" правильные решения через местные советы, но и лоббировать отдельные интересы собственного бизнеса.

Но сейчас мы не об этом. Господин Пономарев, как человек практичный не привык рисковать и делать ставку только на одного человека или политическую силу. Так было всегда, не стали исключением и местные выборы-2020.

"Если говорить об Александре Пономареве, то местные выборы для него – серьезный вызов. Он не имеет права проиграть. Поэтому традиционно господин Пономарев "раскладывает яйца в разные корзины". Сработает ли это в сегодняшних реалиях-большой вопрос", - рассказали RegioNews авторитетные источники в запорожском политикуме.

Если верить знающим людям, то сейчас под контролем Пономарева находятся бердянские отделения четырех политических партий: ОПЗЖ, официальным представителем которой он является, "Наш край", партия "Единение Владимира Буряка", а также... "Европейская солидарность". Кроме того, если верить источникам, господин Пономарев также принимает активное участие в финансировании районного отделения "Батькивщины". Конечно же, без участия Александра Пономарева не обошлось и формирование списка основных кандидатов на должность мэра запорожской Ривьеры. Итак, начнем.

Кто претендует на Бердянск

В настоящее время можно говорить о пятерке политиков, которые будут реально бороться за главное кресло курортного города. Кто – то- благодаря собственному имени, кто-то будет пытаться "выехать" на партийном бренде. По версии RegioNews ТОП-5 этих кандидатов выглядит следующим образом.

На фото: Александр Свидло

Александр Свидло. 15 сентября на партийном съезде Запорожского областного отделения партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" был официально выдвинут кандидатом на должность городского головы Бердянска. Он - ныне действующий депутат местного горсовета, молодой, активный и перспективный политик. Абсолютно и полностью – человек Александра Пономарева.

"Если говорить о Свидло, то он – довольно порядочный человек. Думаю, он возьмет второе место на выборах", - поделился своим мнением с RegioNews местный политический эксперт.

При этом он не исключает, что именно ОПЗЖ (сыграет свою роль бренд) возьмет большинство в Бердянском горсовете. При таких обстоятельствах Свидло может занять пост секретаря горсовета, а мэру – кого бы не выбрали – с такой оппозицией будет очень несладко.

На фото: Владимир Чепурной

Владимир Чепурной. Действующий городской голова Бердянска, представитель "Нашего края", фактически подконтрольный тому же Пономареву. По данным последних социологических опросов, его рейтинг составляет 12%. Как для действующего мэра, это очень и очень плохой показатель. Однако сами бердянцы не удивляются и говорят, что такого неудачного руководителя город не помнит уже давно.

На фото: Николай Ильин

Николай Ильин. Бывший руководитель Бердянского морского торгового порта, представитель "Батькивщины". Поддержку получает от нардепа Сергея Соболева (заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщины"), одного из региональных и скандально известных представителей этой же политсилы Владислава Куценко и, опять же, вышеупомянутого Пономарева (по крайней мере, так утверждают наши источники).

О том, что Ильин будет баллотироваться на главное кресло в Бердянске, он заявил в августе в зале суда, когда ему огласили приговор. Ильина сначала обвиняли в злоупотреблении властью и служебным положением и в умышленных действиях в пользу государственного предприятия, но впоследствии прокуратура переквалифицировала дело и обвинила его по статье 279 Уголовного кодекса Украины – "блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия".

Суд длился с 2017 года и в августе было вынесено решение: экс-руководителя морского порта признать виновным в совершении уголовного правонарушения и назначить штраф в размере 850 гривен. Однако от штрафа будущего кандидата освободили в связи с тем, что истек срок давности. По данным соцопросов, его рейтинг составляет 12%, то есть как и у действующего мэра Чепурного.

На фото: Виктория Галицына

Виктория Галицына. Молодая, красивая женщина с активной жизненной позицией и небольшим бизнесом в Бердянске. Занимает седьмое место в списке ЗеКоманды в Запорожский облсовет и возглавляет городскую организацию "Слуги народа". Рейтинг как кандидата – 3%. Здесь, вероятно, можно обойтись без комментариев.

На фото: Валерий Баранов

Валерий Баранов. Это своеобразная "ягодка на сладком десерте". Вся Запорожская область думала-гадала, пойдет ли он в мэры или нет. Господин Баранов десять лет возглавлял Бердянск. Именно он запомнился строительством крутезних памятников – как-то азовскому бычку, сантехнику, граблям и лягушке, которые просто обожают как рядовые бердянцы, так и туристы. Был нардепом, заместителем председателя парламентского комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики, затем возглавлял бюджетный комитет. Уже "миллион лет" является активным членом Ассоциации городов Украины. С началом войны на Донбассе возглавил прифронтовую Запорожскую область. То есть такой себе "матерый" политик и управленец.

После увольнения с поста главы Запорожской ОГА заявил, что в политику больше не вернется, поэтому RegioNews даже не рассматривал господина Баранова в качестве реального кандидата на пост городского головы Бердянска. Однако мы решили все же уточнить у него и были очень удивлены, когда услышали ответ: "Да, я принял решение – я буду баллотироваться на выборах мэра Бердянска. Вы пока первые, кто об этом знает".

А причиной тому стала все та же социология – 39%. По словам Баранова, он сам не ожидал таких показателей, поэтому решил в очередной раз попытаться возглавить курортный город. "Я почти уверен, что Баранов выиграет. В свое время он много сделал для города, он вернулся в Бердянск из Киева, он этим живет. Однако, если большинство в горсовет примет ОПЗЖ, ему будет очень непросто", - резюмирует наш политический эксперт.

Кстати, будет баллотироваться Валерий Баранов от партии "За майбутне", которая фактически принадлежит известному олигарху Игорю Коломойскому. Также можно говорить и о том, что Баранов получит поддержку со стороны действующего председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина. Который, кстати, является первым номером в списке "Слуги народа" в облсовет. Во-первых, между Барановым и Боговиным есть дружеские и теплые отношения, а во-вторых, год назад Боговин, баллотируясь в ВР, проиграл по мажоритарному округу именно тому же бердянском "хозяину" Александру Пономареву. Поговаривают, что после того проигрыша Боговин поклялся, что следующим мэром "жемчужины Азова" будет его человек. Нельзя исключать, что именно поэтому, ЗеКоманда выставила на выборы почти никому не знакомую госпожу Галицыну.