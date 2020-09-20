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20 сентября 2020, 15:01 22

Жена главы МИД Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет

20 сентября 2020, 15:01 22
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Также в список вошел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко
Также в список вошел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко
Фото из открытых источников
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Сегодня, 20 сентября, в столице Украины партия "Слуга народа" объявила список своей команды на выборах в Киевсовет.

Об этом сообщает RegioNews.

Список возглавила супруга министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Также в список вошли:

  • Михаил Присяжнюк
  • Анна Маляр
  • Георгий Зантарая
  • Владислав Трубицын
  • Юрий Федоренко
  • Виталий Селик
  • Андрей Витренко
  • Елена Говорова
  • Ксения Семенова
  • Алексей Киселев
  • Игорь Брагин
  • Николай Тищенко

Сама конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. На нем присутствует достаточно большое количество сотрудников УГО и служебных собак. Чуть позже на съезд приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Евгения Кулеба - основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой.

Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.

Напомним, ранее в "Голосе" назвали кандидатов на депутатские мандаты в Киевсовете.

выборы Киев Слуга народа Киевсовет Местные выборы
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