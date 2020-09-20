Жена главы МИД Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет
Сегодня, 20 сентября, в столице Украины партия "Слуга народа" объявила список своей команды на выборах в Киевсовет.
Об этом сообщает RegioNews.
Список возглавила супруга министра иностранных дел Евгения Кулеба.
Также в список вошли:
- Михаил Присяжнюк
- Анна Маляр
- Георгий Зантарая
- Владислав Трубицын
- Юрий Федоренко
- Виталий Селик
- Андрей Витренко
- Елена Говорова
- Ксения Семенова
- Алексей Киселев
- Игорь Брагин
- Николай Тищенко
Сама конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. На нем присутствует достаточно большое количество сотрудников УГО и служебных собак. Чуть позже на съезд приехал президент Украины Владимир Зеленский.
Евгения Кулеба - основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой.
Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.
Напомним, ранее в "Голосе" назвали кандидатов на депутатские мандаты в Киевсовете.