Жена главы МИД Евгения Кулеба возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет

Также в список вошел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко

Также в список вошел нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко

Фото из открытых источников

Сегодня, 20 сентября, в столице Украины партия "Слуга народа" объявила список своей команды на выборах в Киевсовет.

Об этом сообщает RegioNews.

Список возглавила супруга министра иностранных дел Евгения Кулеба.

Также в список вошли:

Михаил Присяжнюк

Анна Маляр

Георгий Зантарая

Владислав Трубицын

Юрий Федоренко

Виталий Селик

Андрей Витренко

Елена Говорова

Ксения Семенова

Алексей Киселев

Игорь Брагин

Николай Тищенко

Сама конференция проходит во внутреннем дворе красного корпуса университета Шевченко. На нем присутствует достаточно большое количество сотрудников УГО и служебных собак. Чуть позже на съезд приехал президент Украины Владимир Зеленский.

Евгения Кулеба - основатель и руководитель общественной организации "Город-сад", которая занимается урбанистикой.

Наиболее известными ее проектами является сквер Небесной Сотни на ул. Михайловской в Киеве, а также парк "Шелковичный" в Славянске Донецкой области.

Напомним, ранее в "Голосе" назвали кандидатов на депутатские мандаты в Киевсовете.