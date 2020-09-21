Местные выборы: собрание "слуг" на территории КНУ Шевченко осудили студенты

Проведение политической конференции считают нарушением закона "Об образовании"

Проведение политической конференции считают нарушением закона "Об образовании"

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление органа студенческого самоуправления.

В своем заявлении студенты выразили беспокойство "привлечением университета к участию в акции политической партии, которая состоялась 20 сентября 2020 года на территории главного корпуса".

Так, в студпарламенте считают, что эта акция нарушает закон Украины "Об образовании", согласно которого политические партии и их члены не имеют права вмешиваться в работу заведений, а также запрещено функционирование любых политических объединений в учреждениях образования. Также студенты считают, что собрание противоречат письму Министерства образования и науки "Относительно недопущения политической агитации в учебных заведениях" от 14 сентября.

"СПУ видит в публичном мероприятии, проводимом политической партией "Слуга народа" на территории Университета нарушение норм действующего законодательства Украины, и отмечает недопустимость таких мер также и из соображений вреда для репутации Университета. СПУ осуждает любые акции политического характера, в том числе политическую агитацию на территории Университета, а также использование названия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для удовлетворения политических интересов", – заявляют студенты.

По мнению студпарламента, не имеет значения, собрания проводились в здании КНУ, или на его территории. СПУ заявляет, что "считает себя обязанным занять активную позицию и узнать все подробности относительно ситуации, которая сложилась".

Напомним, 20 сентября Зеленский официально представил Верещук как кандидата в мэры Киева.