Местные выборы 2020: Зеленский официально представил Верещук как кандидата в мэры Киева

Представление состоялось во время конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" 20 сентября, передает RegioNews.

"Чтобы работать на благо города, не обязательно быть коренным. Обязательно быть порядочным, работоспособным, честным, талантливым и вкладывать в этот город самое главное - свое сердце и свою душу. Верю что именно такой человек которого я хочу представить - это Ирина Верещук", - отметил Зеленский.