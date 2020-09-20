Местные выборы 2020: Зеленский официально представил Верещук как кандидата в мэры Киева
Это произошло во время конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа"
Это произошло во время конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский официально представил Ирину Верещук как кандидата на должность мэра Киева.
Представление состоялось во время конференции Киевской городской организации политической партии "Слуга народа" 20 сентября, передает RegioNews.
"Чтобы работать на благо города, не обязательно быть коренным. Обязательно быть порядочным, работоспособным, честным, талантливым и вкладывать в этот город самое главное - свое сердце и свою душу. Верю что именно такой человек которого я хочу представить - это Ирина Верещук", - отметил Зеленский.
Он сказав, что хочет, чтобы Киев был комфортным, удобным, современным и уютным городом.
Напомним, что Ирина Верещук считает, что ее рейтинги как кандидата в мэры Киева растут.
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