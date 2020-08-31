Поможем опознать тигра: как на Полтавщине формируют электоральные предпочтения

Кто колокольчики на шею тигру повесил, тому их и снимать – говорит китайская пословица. Или в Украине символ власти другой, или наши избиратели тигра от кота не отличают, но от выборов к выборам сетуют на тех, кого избрали, и снова выбирают тех же

Кто колокольчики на шею тигру повесил, тому их и снимать – говорит китайская пословица. Или в Украине символ власти другой, или наши избиратели тигра от кота не отличают, но от выборов к выборам сетуют на тех, кого избрали, и снова выбирают тех же

Кто в Полтаве будет иметь колокольчики областного и городского советов на шее и как полтавчанам указывают, кто из претендентов – тигр, разбирались на месте, специально для RegioNews.

А тигры кто?

Кому и кобыла – невеста: утверждали в свое время Ильф и Петров. Однако в последних якобы социологических исследованиях, кто кому - тигр, а кто – невеста, пока не очень понятно. С одной стороны, определить фаворитов гонки еще до того, как она стартовала, несложно. Во-первых, пропрезидентская партия (и это не зависит от фамилии президента) всегда является "проходной". Во-вторых, нынешние руководители и представители самоуправления (и города, и области) перед выборами активизировались, подавая банальное выполнение своих обязанностей (а перед выборами выполняют их очень старательно) как героическую доблесть во время борьбы за наше с вами лучшее будущее. Ну и, в конце концов, как бы там не было, а те политические силы, которые на слуху давно, свой колокольчик на шею (хоть и не всегда тигриную) таки получат.

С другой стороны, еще весной лишь 1% полтавчан вполне одобряли деятельность городского совета и только 20% считали, что дела в Полтаве идут в правильном направлении. Поэтому проголосуют ли за тех, кто руководит сейчас, – неизвестно. Исключение – "промамаевские" и "проматковские" политические силы: здесь могут сыграть выдающуюся роль продуктовые наборы, мороженое и просмотр советской киноклассики.

Согласно опросу Агентства общественного анализа, который проходил с 20 по 23 августа, за партию "Слуга народа" в Полтавский горсовета готовы проголосовать 23,7% избирателей, которые определились с выбором, за партию "За майбутне", в которой ексмер Александр Мамай, – 10,1%, за ОПЗЖ, где бывшая секретарь горсовета Оксана Деркач, – 8,1%. Если бы исход выборов зависел от тех, кого Агентство общественного анализа опросило, то проходной барьер бы преодолели "Европейская солидарность" (7%), "Батькивщина" (6,5%), ВО "Свобода" (6%) и "Ридне мисто"(5,9%). Еще 17,3% респондентов не определились.

И если тройка лидеров имеет вполне вероятеный вид, то остальные – не очень. Вот, скажем, "Евросолидарность". В пока еще действующем седьмом созыве Полтавского городского совета от БПП – 8 депутатов, которых привел за собой главный соперник Мамая Андрей Матковский. Эти же люди, вероятно, пойдут с ним и дальше. К тому же поговаривают, что Матковский "купил франшизу" полтавской "Батькивщины". Будет ли это 6+8 (шесть нынешних депутатов от "Батькивщины" и восемь – от БПП), увидим уже осенью, однако то, что ЕС возьмет 7%, кажется не слишком правдоподобным.

Относительно "Ридного миста" – вполне может быть. Его представители сейчас "выезжают" на коммуналке. Именно эту сферу возглавляет представитель "РМ" Алексей Чепурко (вице-мэр Полтавы по вопросам ЖКХ), поэтому всю свою работу позиционирует как достижение партии, заодно пиаря и своего шефа – кандидата на кресло полтавского градоначальника Александра Удовиченко. Вероятной представляется ситуация и в отношении "Свободы", рейтинг которой после возвращения к этой политической силе нардепа двух прошлых созывов Юрия Бублика и его заявлений относительно участия в мэрской гонке таки растет.

А вот будущую картину в Полтавской областной раде Агентство общественного анализа рисует другую. В лидерах – уже прогнозируемая "Слуга народа" (25,1%), за ними – "Батькивщина" (12,4%) и ОПЗЖ (10,9%). Со "слугами" понятно – может быть, а вот насчет "Батькивщины" и ОПЗЖ верится не очень. Ну нет там на областном уровне такой мощности. Зато рейтинг партии "Довира" (7,7%) представляется вполне вероятным, а то и заниженным. Эта новообразованная партия – продолжение депутатской группы "Довира", которая была создана в Верховной Раде в декабре 2019 года. Образовали ее 17 внефракционных депутатов-мажоритарщиков, а возглавил представитель Полтавщины Олег Кулинич. В полтавских широтах эта политическая сила объединяет людей авторитетных: это мэры Миргорода и Пирятина Сергей Соломаха и Алексей Рябоконь, а также нынешний председатель Полтавского облсовета Александр Беленький, которого с назначением нардепа Нины Южаниной председателем полтавской облорганизации "Европейской солидарности" попросили на выход из партии Петра Порошенко.

Где украинская столица социологии?

Об этом можно дискутировать долго. Вот хотя бы упомянутое здесь Агентство общественного анализа, которое и проводило исследования электоральных настроений на Полтавщине. С 20-го по 23 августа опросили 2 тысячи человек – 800 жителей Полтавы и 1200 в области. Статистическая погрешность не превышает 2%. Как вам такая выборка? Внушает доверие? Но анализ на основе этих социсследований не обнародовали на Полтавщине разве ленивые. Ой, нет, только те, кому денег не надо, ибо распространяли это с пометкой "Реклама".

Однако если хотите убедиться, где людей спрашивали и какие вопросы им задавали – найдете вряд ли. Даже всезнающий Google выдает лишь, что Агентство общественного анализа – это общественная организация, основанная 9 декабря 2019-го года. А ее адрес вообще поразителен – Полтавская область, Гадячский район, село Ципки. Читать еще раз не стоит – вы не ошиблись. Говорите, Нью-Васюки? Нет, столица социологии – село Ципки Гадячского района на Полтавщине.

Колокольчики или ярмо?

Кому на грядущих выборах в местные советы снимут колокольчики с шеи, а кому поставят – пока спрогнозировать трудно. Здесь главное, узнать между котами тигра. Кто должен баллотироваться на местных выборах? Правильно: те, кто смогут найти выход из любых сложных хозяйственных ситуаций и удержать бытовые условия населения в привычных для них стандартам.

Так оказывается, тигры – это для центральной власти и высокой политики с элементами шоу. А на местах нужны тяжеловозы, люди, которые знают, как обеспечить работу коммунальных предприятий, где взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами и тому подобное. То есть, не колокольчики надо вешать, а указать путь к власти на местах специалистам, которые смогут эффективно распорядиться местными бюджетами и защитить социальные права своих земляков.