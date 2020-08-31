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Ірина Бублик журналіст, Полтава [email protected]
31 серпня 2020, 17:00 18

Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання

31 серпня 2020, 17:00 18
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Хто дзвоники на шию тигрові повісив, тому їх і знімати – каже китайське прислів’я. Або в Україні символ влади інший, чи-то наші виборці тигра від кота не відрізняють, але від виборів до виборів нарікають на тих, кого обрали, і знову обирають тих же
Хто дзвоники на шию тигрові повісив, тому їх і знімати – каже китайське прислів’я. Або в Україні символ влади інший, чи-то наші виборці тигра від кота не відрізняють, але від виборів до виборів нарікають на тих, кого обрали, і знову обирають тих же
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Хто у Полтаві матиме дзвоники обласної та міської рад на шиї та як полтавцям вказують, хто з претендентів – тигр, розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

А тигри хто?

Кому й кобила – наречена: стверджували у свій час Ільф і Петров. Однак в останніх нібито соціологічних дослідженнях, хто кому - тигр, а хто – наречена, поки що не дуже зрозуміло. З одного боку, визначити фаворитів перегонів ще до того, як вони стартували, нескладно. По-перше, пропрезидентська партія (і це не залежить від прізвища президента) завжди є "прохідною". По-друге, нинішні керманичі та представники самоврядування (і міста, і області) перед виборами активізувалися, подаючи банальне виконання своїх обов’язків (а перед виборами виконують їх дуже старанно) як героїчну звитягу під час боротьби за наше з вами краще майбутнє. Ну і, зрештою, як би там не було, а ті політичні сили, що на слуху давно, свій дзвоник на шию (хоч і не завжди тигрячу) таки отримають.

З іншого боку, ще навесні лише 1% полтавців цілком схвалювали діяльність міської ради і лише 20% вважали, що справи у Полтаві йдуть у правильному напрямку. Тому чи проголосують за тих, хто керує нині, – хтозна. Виняток – "промамаївські" та "проматковські" політичні сили: тут можуть визначну роль зіграти продуктові набори, морозиво та перегляди радянської кінокласики.

Згідно з опитуванням Агенції суспільного аналізу, що відбувалося з 20 по 23 серпня, за партію "Слуга народу" до Полтавської міськради готові проголосувати 23,7% виборців, які визначилися з вибором, за партію "За майбутнє", у якій ексмер Олександр Мамай, – 10,1%, за ОПЗЖ, де колишня секретар міськради Оксана Деркач, – 8,1%. Якби результат виборів залежав від тих, кого Агенція суспільного аналізу опитала, то прохідний бар´єр би подолали "Європейська солідарність" (7%), "Батьківщина" (6,5%), ВО "Свобода" (6%) та "Рідне місто"(5,9%). Ще 17,3% респондентів не визначилися.

І якщо трійка лідерів має цілком імовірний вигляд, то решта – не дуже. От, скажімо, "Євросолідарність". У поки ще чинному сьомому скликанні Полтавської міської ради від БПП – 8 депутатів, яких привів за собою головний суперник Мамая Андрій Матковський. Ці ж люди вірогідно підуть з ним і далі. До того ж подейкують, що Матковський "купив франшизу" полтавської "Батьківщини". Чи буде це 6+8 (шість нинішніх депутатів від "Батьківщини" та вісім – від БПП), побачимо вже восени, однак те, що ЄС візьме 7%, видається не надто правдоподібним.

Щодо "Рідного міста" – цілком може бути. Його представники зараз "виїжджають" на комуналці. Саме цю сферу очолює представник "РМ" Олексій Чепурко (віцемер Полтави з питань ЖКГ), тому усю свою роботу позиціонує як досягнення партії, заодно піарячи і свого шефа – кандидата на крісло полтавського градоначальника Олександра Удовіченка. Ймовірною видається ситуація і щодо "Свободи", рейтинг якої після повернення до цієї політичної сили нардепа двох минулих скликань Юрія Бублика та його заяв щодо участі у мерських перегонах таки зростає.

А от майбутню картину у Полтавській обласній раді Агенція суспільного аналізу малює іншу. В лідерах – вже прогнозовано "Слуга народу" (25,1%), за ними – "Батьківщина" (12,4%) та ОПЗЖ (10,9%). Зі "слугами" зрозуміло – може бути, а от щодо "Батьківщини" та ОПЗЖ віриться не дуже. Ну немає там на обласному рівні аж такої потужності. Натомість рейтинг партії "Довіра" (7,7%) видається цілком імовірним, а то й заниженим. Ця новостворена партія – продовження депутатської групи "Довіра", що була створена у Верховній Раді в грудні 2019 року. Утворили її 17 позафракційних депутатів-мажоритарників, а очолив представник Полтавщини Олег Кулініч. У полтавських широтах ця політична сила об´єднує людей авторитетних: це мери Миргорода і Пирятина Сергій Соломаха та Олексій Рябоконь, а також нинішній голова Полтавської облради Олександр Біленький, якого з призначенням нардепки Ніни Южаніної головою полтавської облорганізації "Європейської солідарності" попросили на вихід з партії Петра Порошенка.

Де українська столиця соціології?

Щодо цього можна дискутувати довго. От хоча б згадана тут Агенція суспільного аналізу, яка і проводила дослідження електоральних настроїв на Полтавщині. З 20-го по 23 серпня опитали аж 2 тисячі людей – 800 жителів Полтави та 1200 в області. Статистична похибка не перевищує 2%. Як вам така вибірка? Вселяє довіру? Але аналіз на основі цих соцдосліджень не оприлюднили на Полтавщині хіба ледачі. Ой, ні, лише ті, кому грошей не треба, бо поширювали це з позначкою "Реклама".

Проте якщо хочете переконатися, де людей питали та які питання ним ставили – знайдете навряд. Навіть всезнаючий Google видає лише, що Агенція суспільного аналізу – це громадська організація, заснована 9 грудня 2019-го року. А її адреса взагалі вражаюча – Полтавська область, Гадяцький район, село Ціпки. Читати ще раз не варто – ви не помилилися. Кажете, Нью-Васюки? Ні, столиця соціології – село Ціпки Гадяцького району на Полтавщині.

Дзвоники чи ярмо?

Кому на прийдешніх виборах до місцевих рад знімуть дзвоники з шиї, а кому почеплять – наразі спрогнозувати важко. Тут головне, впізнати між котами тигра. Бо хто має балотуватися на місцевих виборах? Правильно: ті, хто зможуть знайти вихід з будь-яких складних господарських ситуацій і втримати побутові умови населення у звичних для них стандартах.

Тож виявляється, тигри – це для центральної влади і високої політики з елементами шоу. А на місцях потрібні ваговози, люди, які знають, як забезпечити роботу комунальних підприємств, де взяти гроші, аби розрахуватися з боргами тощо. Тобто, не дзвіночки треба вішати, а вказати шлях до влади на місцях фахівцям, які зможуть ефективно розпорядитися місцевими бюджетами та захистити соціальні права своїх земляків.

вибори рейтинг Полтава Слуга народа ОПЗЖ Полтавська область Батьківщина Європейська солідарність Андрій Матковський Олександр Мамай
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