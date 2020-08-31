Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання

Хто дзвоники на шию тигрові повісив, тому їх і знімати – каже китайське прислів’я. Або в Україні символ влади інший, чи-то наші виборці тигра від кота не відрізняють, але від виборів до виборів нарікають на тих, кого обрали, і знову обирають тих же

Хто дзвоники на шию тигрові повісив, тому їх і знімати – каже китайське прислів’я. Або в Україні символ влади інший, чи-то наші виборці тигра від кота не відрізняють, але від виборів до виборів нарікають на тих, кого обрали, і знову обирають тих же

Хто у Полтаві матиме дзвоники обласної та міської рад на шиї та як полтавцям вказують, хто з претендентів – тигр, розбиралися на місці, спеціально для RegioNews.

А тигри хто?

Кому й кобила – наречена: стверджували у свій час Ільф і Петров. Однак в останніх нібито соціологічних дослідженнях, хто кому - тигр, а хто – наречена, поки що не дуже зрозуміло. З одного боку, визначити фаворитів перегонів ще до того, як вони стартували, нескладно. По-перше, пропрезидентська партія (і це не залежить від прізвища президента) завжди є "прохідною". По-друге, нинішні керманичі та представники самоврядування (і міста, і області) перед виборами активізувалися, подаючи банальне виконання своїх обов’язків (а перед виборами виконують їх дуже старанно) як героїчну звитягу під час боротьби за наше з вами краще майбутнє. Ну і, зрештою, як би там не було, а ті політичні сили, що на слуху давно, свій дзвоник на шию (хоч і не завжди тигрячу) таки отримають.

З іншого боку, ще навесні лише 1% полтавців цілком схвалювали діяльність міської ради і лише 20% вважали, що справи у Полтаві йдуть у правильному напрямку. Тому чи проголосують за тих, хто керує нині, – хтозна. Виняток – "промамаївські" та "проматковські" політичні сили: тут можуть визначну роль зіграти продуктові набори, морозиво та перегляди радянської кінокласики.

Згідно з опитуванням Агенції суспільного аналізу, що відбувалося з 20 по 23 серпня, за партію "Слуга народу" до Полтавської міськради готові проголосувати 23,7% виборців, які визначилися з вибором, за партію "За майбутнє", у якій ексмер Олександр Мамай, – 10,1%, за ОПЗЖ, де колишня секретар міськради Оксана Деркач, – 8,1%. Якби результат виборів залежав від тих, кого Агенція суспільного аналізу опитала, то прохідний бар´єр би подолали "Європейська солідарність" (7%), "Батьківщина" (6,5%), ВО "Свобода" (6%) та "Рідне місто"(5,9%). Ще 17,3% респондентів не визначилися.

І якщо трійка лідерів має цілком імовірний вигляд, то решта – не дуже. От, скажімо, "Євросолідарність". У поки ще чинному сьомому скликанні Полтавської міської ради від БПП – 8 депутатів, яких привів за собою головний суперник Мамая Андрій Матковський. Ці ж люди вірогідно підуть з ним і далі. До того ж подейкують, що Матковський "купив франшизу" полтавської "Батьківщини". Чи буде це 6+8 (шість нинішніх депутатів від "Батьківщини" та вісім – від БПП), побачимо вже восени, однак те, що ЄС візьме 7%, видається не надто правдоподібним.

Щодо "Рідного міста" – цілком може бути. Його представники зараз "виїжджають" на комуналці. Саме цю сферу очолює представник "РМ" Олексій Чепурко (віцемер Полтави з питань ЖКГ), тому усю свою роботу позиціонує як досягнення партії, заодно піарячи і свого шефа – кандидата на крісло полтавського градоначальника Олександра Удовіченка. Ймовірною видається ситуація і щодо "Свободи", рейтинг якої після повернення до цієї політичної сили нардепа двох минулих скликань Юрія Бублика та його заяв щодо участі у мерських перегонах таки зростає.

А от майбутню картину у Полтавській обласній раді Агенція суспільного аналізу малює іншу. В лідерах – вже прогнозовано "Слуга народу" (25,1%), за ними – "Батьківщина" (12,4%) та ОПЗЖ (10,9%). Зі "слугами" зрозуміло – може бути, а от щодо "Батьківщини" та ОПЗЖ віриться не дуже. Ну немає там на обласному рівні аж такої потужності. Натомість рейтинг партії "Довіра" (7,7%) видається цілком імовірним, а то й заниженим. Ця новостворена партія – продовження депутатської групи "Довіра", що була створена у Верховній Раді в грудні 2019 року. Утворили її 17 позафракційних депутатів-мажоритарників, а очолив представник Полтавщини Олег Кулініч. У полтавських широтах ця політична сила об´єднує людей авторитетних: це мери Миргорода і Пирятина Сергій Соломаха та Олексій Рябоконь, а також нинішній голова Полтавської облради Олександр Біленький, якого з призначенням нардепки Ніни Южаніної головою полтавської облорганізації "Європейської солідарності" попросили на вихід з партії Петра Порошенка.

Де українська столиця соціології?

Щодо цього можна дискутувати довго. От хоча б згадана тут Агенція суспільного аналізу, яка і проводила дослідження електоральних настроїв на Полтавщині. З 20-го по 23 серпня опитали аж 2 тисячі людей – 800 жителів Полтави та 1200 в області. Статистична похибка не перевищує 2%. Як вам така вибірка? Вселяє довіру? Але аналіз на основі цих соцдосліджень не оприлюднили на Полтавщині хіба ледачі. Ой, ні, лише ті, кому грошей не треба, бо поширювали це з позначкою "Реклама".

Проте якщо хочете переконатися, де людей питали та які питання ним ставили – знайдете навряд. Навіть всезнаючий Google видає лише, що Агенція суспільного аналізу – це громадська організація, заснована 9 грудня 2019-го року. А її адреса взагалі вражаюча – Полтавська область, Гадяцький район, село Ціпки. Читати ще раз не варто – ви не помилилися. Кажете, Нью-Васюки? Ні, столиця соціології – село Ціпки Гадяцького району на Полтавщині.

Дзвоники чи ярмо?

Кому на прийдешніх виборах до місцевих рад знімуть дзвоники з шиї, а кому почеплять – наразі спрогнозувати важко. Тут головне, впізнати між котами тигра. Бо хто має балотуватися на місцевих виборах? Правильно: ті, хто зможуть знайти вихід з будь-яких складних господарських ситуацій і втримати побутові умови населення у звичних для них стандартах.

Тож виявляється, тигри – це для центральної влади і високої політики з елементами шоу. А на місцях потрібні ваговози, люди, які знають, як забезпечити роботу комунальних підприємств, де взяти гроші, аби розрахуватися з боргами тощо. Тобто, не дзвіночки треба вішати, а вказати шлях до влади на місцях фахівцям, які зможуть ефективно розпорядитися місцевими бюджетами та захистити соціальні права своїх земляків.