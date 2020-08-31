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31 августа 2020, 12:19 5

Рада изменит свой календарный план из-за местных выборов - Разумков

31 августа 2020, 12:19 5
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Две недели нардепы будут работать в регионах
Две недели нардепы будут работать в регионах
Фото: из открытых источников
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Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада внесет изменения в свой календарный план из-за грядущих местных выборов.

Как передает RegioNews, об этом Разумков заявил на заседании согласительного совета руководителей фракций.

На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Рада планирует рассмотрение на четверг - изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов", - отметил Разумков.

По его словам, этот вопрос рассмотрят в четверг, 3 сентября.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада перед местными выборами планирует внести изменения в Избирательный кодекс, которые касаются работы Национальной полиции во время избирательной кампании.

ВР выборы регионы заседание Дмитрий Разумков
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