Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра

До очередных местных выборов осталось чуть меньше полгода, а кропивницкий политикум уже на полную «подкармливает» электорат новостями о собственных добрых делах и недальновидности оппонентов

До очередных местных выборов осталось чуть меньше полгода, а кропивницкий политикум уже на полную «подкармливает» электорат новостями о собственных добрых делах и недальновидности оппонентов

В ход идут обвинения в создании "ботоферм" и пиаре на бюджетных проектах, хвалебные репортажи о передаче продуктовых наборов пенсионерам и средств индивидуальной защиты медикам. Политики завершают миграцию между старыми партийными проектами, или же создают под себя новые.

Не сидят без дела и потенциальные кандидаты на пост городского головы Кропивницкого. Памятуя тяжелые выборы 2015-го года готовят команду пиарщиков и юристов и, конечно же, собирают средства на залог для участия в выборах, который по сравнению с предыдущим разом увеличился почти в 40 раз и составляет теперь 340 тысяч гривен. Несмотря на повышенный имущественный ценз претендентов на пост мэра ожидается немало, однако реальных, на взгляд экспертов, все же единицы.

Андрей Райкович – один в поле

Действующий глава городского совета Андрей Райкович по состоянию на сегодня имеет достаточно неплохие шансы на переизбрание. Откровенно бескомпромиссную "заводскую" риторику, с которой в 2015-м году чиновник начинал свою карьеру на посту мэра, уже давно сменила не менее принципиальная, однако все же более реалистичная позиция. При этом Райкович всегда достаточно осторожно озвучивает собственные планы на будущие выборы. В частности, в интервью изданию "Левый берег" глава Кропивницкого отметил, что вопрос осенних выборов для него сейчас не актуален. Хотя в пользу политика и играет ряд реализованных инфраструктурных и социальных проектов, которые хоть и стоили городу сотен миллионов гривен, однако были действительно актуальными. Тем не менее, имеет действующий мэр и невыполненные обещания, которые ему обязательно припомнят во время предвыборной кампании. Это и перевод теплоснабжения учебных заведений на модульные котельные, и возведение хосписа на собственном участке в лесопарковом массиве, и строительство мусороперерабатывающего завода и многое другое. Все эти обещания так и не были реализованы. Да и магазины фирмы "Ятрань", которые выросли за последние годы даже на клумбах, не добавят голосов нынешнему мэру.

Довольно непростая у действующего городского головы и ситуация с политическими союзниками. На поддержку существенно ослабленной "Европейской солидарности", которая еще будучи БПП агитировала за Райковича на прошлых выборах, особенно рассчитывать не стоит. Да и "Батькивщина" на этот раз имеет своего кандидата. Пока тоже не ясно, поддержит мэра Кропивницкого "Слуга народа", однако, судя по последним тенденциям и высказываниям самого Райковича, подобные перспективы маловероятны. Так, осенью ему придется рассчитывать, скорее всего, лишь на собственные силы, активно педалируя тему достижений и побед, рассчитывая, что оппоненты сосредоточат свое внимание друг на друге, не вспоминая провалы городского главы.

Отсроченный реванш

Самым опасным оппонентом для Андрея Райковича на предстоящих выборах может стать местный предприниматель, экс-регионал, а с недавних пор лидер собственной политсилы "Перспектива города" Артем Стрижаков. На выборах 2015 он остановился за шаг до должности мэра, а в этом году он явно настроен взять реванш.

Активно продвигая свои идеи через ряд собственных общественных организаций, Стрижаков не забывает время от времени "троллить" местную власть, указывая на ее откровенные ошибки и недоработки. В пользу нового лица в кропивницкой власти говорят и недавние исследования. Так, 65% опрошенных социологической группой "Рейтинг” жителей Кропивницкого считают, что городского голову надо заменить.

При этом самому политику частенько забрасывают любовь к пиару за бюджетный счет. Так, член координационного совета "Общественного бюджета Кропивницкого" блогер Максим Несвитайлов в конце 2019-го года обвинил Стрижакова в подтасовке фактов и манипулировании информацией. В частности, по словам Несвитайлова, немало популярных в городе урбанистических проектов – первый городской мурал, кросфит-площадка "Руки-базуки" и даже продолжение функционирования "Аллеи зонтиков" - были реализованы за деньги "Общественного бюджета Кропивницкого". А командой политика все это позиционировалось в ключе достижений Стрижакова. Еще больше вопросов у блогера вызвал проект реконструкции набережной реки Ингул, который политик предлагал реализовать за миллион гривен. "Это заведомо был популизм, чтобы потом на невозможности реализации такого проекта за миллион гривен можно было достаточно неплохо пропиариться", - отмечает Несвитайлов.

Тем не менее, Артем Стрижаков таки неплохо пропиарился. Тема набережной сейчас настолько популярна среди жителей Кропивницкого, что, пожалуй, в городе не найдется ни одной семьи, которая бы не знала об этом эпическом противостояние между предпринимателем-политиком и местной властью.

Подобные баталии с городским советом и его главой практически всегда играют на пользу молодого политика. Тем более, Андрею Райковичу до сих пор вспоминают о том, что в прошлый раз свою должность он "выгрыз" у Стрижакова только благодаря признанию недействительными результатов волеизъявления кропивничан на двух избирательных участках.

Табалов и К

Кроме двух главных фаворитов - Райковича и Стрижакова - на поле предвыборных баталий могут выйти еще с десяток довольно узнаваемых в городе лиц. На этом акцентирует внимание политолог, председатель Ассоциации политических наук Дмитрий Синченко. "Своего кандидата будет выдвигать "Слуга народа". Наверное, им станет Игорь Волков - бывший руководитель фракции БПП в горсовете (ныне внефракционный) и руководитель городского избирательного штаба "Слуги" на парламентских выборах. Свои силы может попробовать Александр Горбунов, который получил второе место на парламентских выборах по 99-му округу и имеет значительные узнаваемость и рейтинг. Птым кандидатом может стать руководитель фракции "Батькивщины" в горсовете Александр Цертий. От партии "Голос" скорее всего будет баллотироваться депутат горсовета Валентина Яремчук, а ОПЗЖ может выдвинуть Анатолия Ларина, который показал неплохой результат на парламентских выборах. Снова может попытаться побороться за мэрское кресло и секретарь горсовета Андрей Табалов, который будет иметь поддержку партий "Наш край" и "Родной город". Хотя, по моему мнению, более вероятным вариантом будет слив Табалова в пользу кандидатуры Райковича, ведь их союз существенно увеличивает шансы на победу. Кроме этих кандидатов, можно ожидать и других, которых по состоянию на сегодня трудно спрогнозировать", - считает Синченко.

Все эти более или менее успешные политики действительно могут оттянуть часть голосов электората. Однако они имеют свои "проблемные зоны", которые существенно снижают их шансы составить достойную конкуренцию фаворитам.

Так Игорь Волков – предприниматель, депутат городского совета, который всегда чувствует "коньюктуру рынка" и вовремя меняет политические проекты. Однако депутатство - это одно, а должность городского головы - совсем другое. И в этом году поддержки "ЗеКоманди", в которую политик перешел из БПП, будет откровенно мало. Дело здесь не только в постепенной потере рейтингов президентской партии, но и в нераскручености бренда "Игорь Волков", который является "известной личностью в узких кругах.

Похожая ситуация и с депутатами Валентиной Яремчук, Анатолием Лариным и Александром Цертием. Каждый из них является депутатом, за которого без проблем отдадут голоса на выборах в городской совет - однако не больше. Да и партийные рейтинги политсил, которые они сейчас представляют, а это "Голос", "ОПЗЖ – За жизнь" и "Батькивщина", далеки до "всенародной любви.

Не намного лучше ситуация и у бывшего нардепа Александра Горбунова. С одной стороны, бывший представитель "Народного фронта" имеет мощный фитбэк в виде профинансированных еще прошлой властью проектов, как-то установление в рамках программы "Спортивный город – здоровая нация" десятков спортплощадок в школах города и дворах многоэтажек и проведение трех фестивалей "Kropfest". С другой, за Горбуновым тянется "хвост" скандалов: с присвоения части береговой зоны и обустройства там ресторана "Тихая гавань", самопиаром на организованных за бюджетный счет фестивалях, а главное очень напряженные отношения с действующей городской властью. Не стоит забывать и о роли Александра Горбунова в переименовании города Кировограда на Кропивницкий. Именно Горбунов был одним из инициатором данного процесса, который значительная часть горожан восприняла крайне негативно, пропагандируя возвращение к историческому названию областного центра - Елисаветград. Как бы там не было, однако на последних выборах в Верховную Раду теперь уже экс-нардеп занял второе место, получив 14,8% голосов избирателей, что все же можно расценивать как наличие определенного шанса на соискание должности городского головы.

Последний потенциальный претендент – нынешний секретарь горсовета Андрей Табалов, который в свое время успел поработать и депутатом городского совета. Имея немалый политический опыт, поддержку как минимум двух, пусть и не слишком раскрученных партий, а, главное, существенные финансовые возможности, Табалов может составить достойную конкуренцию Андрею Райковичу и Артему Стрижакову. Более того, именно Табалов на прошлых выборах мэра занял третье место по количеству отданных за него голосов и практически всю каденцию Райковича находился с последним в довольно холодных отношениях. После получения должности секретаря горсовета Андрей Табалов не прекратил внедрять собственную "политику партии", поддерживая инициативы "своих" депутатов и достаточно жестко отвергая инициативы оппонентов. Однако за последние полгода откровенно конфликтных ситуаций между мэром и секретарем не наблюдалось. Поэтому вариант поддержки Табаловым кандидатуры Андрея Райковича сейчас является не таким маловероятным, как это было еще год назад.