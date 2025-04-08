Вечный недострой или будущий трофей? Какие корабли на самом деле "возводит" Россия в Крыму и что с ними не так

На днях издание Newsweek решило написать о некоем боевом корабле, который строится во временно оккупированном Крыму и намного больше ракетного крейсера "Москва", потопленного в 2022 году. Сам материал пропитан опаской и настороженностью от этого строительства. Но что на самом деле происходит керченской верфи и какова перспектива этого строительства? Давайте разберёмся

На днях издание Newsweek решило написать о некоем боевом корабле, который строится во временно оккупированном Крыму и намного больше ракетного крейсера "Москва", потопленного в 2022 году. Сам материал пропитан опаской и настороженностью от этого строительства. Но что на самом деле происходит керченской верфи и какова перспектива этого строительства? Давайте разберёмся

иллюстративное фото: росСМИ

Издание Newsweek абсолютно право в своих заявлениях о том, что на судостроительном заводе "Залив" строится корабль больше ракетного крейсера "Москва". Но что это за корабль и более того, какие перспективы завершения этого строительства?

Newsweek пишет об универсальном десантном корабле проекта 23900 "Иван Рогов", имеющем водоизмещение… И тут мы упираемся в крайне занимательную дилемму, а каково его водоизмещение?

Этот вопрос я задаю с особым смакованием, поскольку про универсальные десантные корабли (УДК) проекта 23900 я время от времени пишу с момента их закладки в июле 2020 года. Да, вы не ошиблись, я написал именно "их”, а не "его”. Ведь на заводе "Залив" строится два УДК проекта 23900. Но не отвлекаемся.

Водоизмещение

В июле 2020 года президент России Владимир Путин специально прибыл, чтобы с пафосом и помпой, самолично заложить два УДК проекта 23900 общей стоимостью 100 млрд рублей. Согласно опубликованным тогда тактико-техническим характеристикам они должны были иметь полное водоизмещение 25 тыс тонн, а скорость - 22 узла.

Уже тогда, в 2020 году, я задавался вопросом -, а сможет ли завод "Залив" в его состоянии потянуть строительство двух военных кораблей водоизмещением 25 тыс тонн (учитывая, что технологически российский морской ВПК не тянет строительство ничего крупнее водоизмещения 10 тысяч тонн), а также какая силовая установка ляжет в основу такого крупного корабля? Дело в том, что на сегодняшний день у России нет силовых установок, способных тянуть настолько серьезные объемы.

Но уже в августе 2020 года российские СМИ с не меньшим пафосом и помпой стали заявлять о том, что УДК проекта 23900 будут иметь водоизмещение более 30 тыс тонн. Иными словами, с момента закладки кораблей их водоизмещение в проекте было увеличено на 5 тысяч тонн? Ну, возможно на начальном этапе строительства это было еще допустимо, хотя спорно. Но…

Но в декабре 2020 года, заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что УДК проекта 23900 будут иметь водоизмещение уже 40 тысяч тонн. То есть, плюс 15 тысяч тонн с момента закладки!

Характеристики, техническое задание, документация — все менялось буквально на ходу, в то время как фактическое строительство уже началось. Причем менялось не в небольших деталях, а глобально - с 25 тысяч тонн до 40 тыс тонн. Вот именно поэтому и остается актуальным вопрос: а о каком водоизмещении корабля мы вообще можем говорить определенно, а не теоретически?

И если я в самом начале закладки настолько большого корабля отмечал, что у РФ просто нет технологической возможности завершить его строительство само по себе, то с учетом увеличения водоизмещения на 15 тысяч тонн и тотальной переработки технического задания – тем более.

Сроки

Изначально завершение строительства первого УДК "Иван Рогов" обещали в 2025 году, а второго – "Митрофана Москаленко" – в 2026-м. Некоторое время спустя сроки изменились: первый УДК должен был пойти на сдачу в 2027 году, а второй в 2028-м. На сегодняшний день сдача обоих кораблей перенесена еще на год – на 2028-й и на 2029-й соответственно.

Еще в 2020 году я отмечал, что проекты этих универсальных десантных кораблей не могут быть завершены ни технически, ни технологически и существуют они исключительно для распила бюджета. То есть долгосрочная перспектива наживаться на бюджетных средствах, каждый год откладывая на потом сдачу кораблей, которые никогда не будут построены.

Даже те спутниковые фото, которые демонстрирует Newsweek в своем материале, подтверждают, что строительство ведется не просто медленно, а крайне ограниченными средствами. Но куда интереснее даже не то, будет ли сам по себе остов корабля собран, а чем его наполнят.

Внутреннее наполнение

Как я выше отметил, у России на сегодняшний день нет силовой установки, которая смогла бы обеспечивать подвижность военного корабля водоизмещением не то что 40 тысяч тонн, а даже 25 тыс. тонн! Атомные силовые установки – да, есть, но УДК проекта 23900 не атомный.

В характеристиках прописано, что это должны быть два дизеля 10Д49 и два форсажных газотурбинных М90ФР. Но в том-то и дело, что мощности этих силовых установок для корабля водоизмещением 40 тысяч тонн будет недостаточно, не говоря уже о возможностях Коломенского завода и ПАО "ОДК-Сатурн" произвести на сегодняшний день такое оборудование вовремя и без дефектов, если не сказать больше – вообще произвести.

Ярким примером стал конфуз марта 2024 года, когда "Севмаш" изготовил для УДК проекта 23900 подшипники, проект которых был разработан еще в июле 2022 года. То есть на изготовление у "Севмаша" ушло два года. Но дальше было интереснее.

Дело в том, что подшипники должны были пройти испытания на валопроводе, но его на тот момент не смогли изготовить. То есть подшипники делали два года, а когда сделали, испытать не могут, поскольку валопровода попросту нет. Занавес.

Выводы

На сегодняшний день Россия неспособна завершить строительство УДК проекта 23900. И что бы ни писали западные СМИ и как бы ни описывали корабль "Иван Рогов" – это вовсе не боеспособная боевая единица водоизмещением в разы больше ракетного крейсера "Москва", а очередной памятник российской коррупции и технологической деградации.

И я совершенно не исключаю того, что Украина эти УДК получит вместе с возвращенным в ходе освобождения Крыма заводом "Залив". Причем во все таком же недостроенном состоянии, в котором они были годы тому, находятся сейчас и будут пребывать в дальнейшем.

С другой стороны, это будет еще один уникальный момент этой войны – первый в истории войн и конфликтов трофей в виде недостроенного сорокатысячетонного УДК.