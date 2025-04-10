На Сумщине обезвредили боевую часть вражеского дрона, упавшего возле частного дома
Обломки ударного российского беспилотника обнаружили в одном из населённых пунктов Сумского района. Он упал вблизи домов людей
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В ходе осмотра взрывотехники установили, что самодельная боевая часть дрона не взорвалась во время падения. Специалисты провели обезвреживание взрывчатки весом около 5 кг.
Затем боевую часть вывезли в специально отведенное место и уничтожили контролируемым подрывом.
Напомним, ранее в лесополосе близ Сум местные жители обнаружили обломки вражеского беспилотника самолетного типа. Его обезвредили взрывотехники.
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