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Обломки ударного российского беспилотника обнаружили в одном из населённых пунктов Сумского района. Он упал вблизи домов людей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе осмотра взрывотехники установили, что самодельная боевая часть дрона не взорвалась во время падения. Специалисты провели обезвреживание взрывчатки весом около 5 кг.

Затем боевую часть вывезли в специально отведенное место и уничтожили контролируемым подрывом.

Напомним, ранее в лесополосе близ Сум местные жители обнаружили обломки вражеского беспилотника самолетного типа. Его обезвредили взрывотехники.