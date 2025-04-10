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10 апреля 2025, 04:50

Пить уже не сможет: мужчине запретили посещать все бары из-за жестокой драки

10 апреля 2025, 04:50
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Иллюстративное фото
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Мужчина получил от суда запрет на посещение баров в течение нескольких лет. Причиной стала жестокая драка

Об этом сообщает Nottinghamshire Live, передает RegioNews.

Британцу запретили посещать все пабы Англии и Уэльса в течение двух лет. Это произошло из-за того, что он совершил жесткое нападение.

Инцидент произошел 6 июля в пабе. Мужчина ударил посетителя кулаком в голову, нанеся тяжелые повреждения - переломы лица, включая глаза, нос и щеки. Известно, что пострадавшему пришлось пережить хирургическое вмешательство.

Суд за это не только запретил нападающему посещать бары. Он также получил 120 часов общественных работ, и должен выплатить пострадавшему компенсацию в размере 7,5 тысяч фунтов. Кроме того, он будет носить браслет по контролю уровня алкоголя.

Напомним, что ранее произошла потасовка в кафе на Волыни. Мужчина жестоко избил другого посетителя. Пострадавший был госпитализирован с мозговой травмой и переломом основания черепа.

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