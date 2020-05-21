На Закарпатье 500 детей учатся в школе, которой больше 120 лет

Здания не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, дети учатся в деревянных домах без туалетов

Фото: из открытых источников

Здания не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, дети учатся в деревянных домах без туалетов

На Раховщине в селе Квасы около 500 детей обучаются в деревянных домиках, которым более сотни лет. Самой старшей постройке уже более 150 лет. Зимой холодно, а все возможные удобства находятся на улице.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Mukachevo.net.

Проблему пробовали решать, и начали серьезное строительство с 2014 года. В 2016 за почти полмиллиона гривен построили фундамент. Жители были уверены, несколько лет и школа готова, но строится она на бумаге. С того времени о гениальных планах напоминает старый фундамент и возле него новый.

Стоимость новой школы оценили сначала в 21 млн грн. Далее несколько лет подряд работы приостанавливались, ведь заканчивались средства и менялись подрядчики работы. Полная сумма для завершения долгостроя – почти 90 млн гривен.

Последняя фирма, которая выиграла тендер Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Антрол" – сумма 21 млн грн. Проектно-сметная документация готова, можно начинать строительство, но до сих пор работы не идут.

Отмечается, что за все года строительства, так ничего и не изменилось.

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