Що може завадити Кернесу

Мер Харкова Геннадій Кернес планує в черговий раз переобратися на цей пост. Більш того, він має всі шанси зробити це вже в першому турі. Перешкодити можуть конкуренція з кандидатом від ОПЗЖ, а також можливі проблеми із законом. Крім того, чинному меру необхідно зберегти більшість у міськраді - і це поле для загравання з Офісом президента

Мер Харкова Геннадій Кернес планує в черговий раз переобратися на цей пост. Більш того, він має всі шанси зробити це вже в першому турі. Перешкодити можуть конкуренція з кандидатом від ОПЗЖ, а також можливі проблеми із законом. Крім того, чинному меру необхідно зберегти більшість у міськраді - і це поле для загравання з Офісом президента

Фактор Ярославського

Кернес завжди прагне дружити з центральною владою. Для нього поганий мир краще гарної війни. За свою довгу політичну кар'єру він неодноразово змінював вектор напрямку. Більше того, йому вдалося знайти ключик навіть до Адміністрації попереднього президента. Тоді Кернес не тільки публічно підтримав Порошенка на виборах, але і неофіційно очолив його передвиборний штаб в Харкові.

Тепер ж мер Харкова намагається провернути такий фокус і з нинішнім президентом. І, схоже, що успішно. Адже на пресконференції з нагоди річниці інавгурації Зеленський відзначив Кернеса, який почув, що "метро відкривати не потрібно".

Крім того, в кінці 2019 року після довгих років ворожнечі Кернес помирився з Олександром Ярославським – найбагатшою людиною міста і близькому до Офісу президента бізнесменові. Зеленський добре ставиться до Ярославського, якого зробив координатором регіонального офісу по боротьбі з коронавірусом. Більш того, тандем встиг публічно увійти в клінч з головою облдержадміністрації Олексієм Кучером. Під час засідання антикризового штабу Ярославський відзначив відсутність Кучера і за фактом принизив його заступника. Наступний скандал владнали тільки з допомогою Офісу президента, але з тих пір шанси Кучера балотуватися в мери міста від "Слуги народу" різко знизилися.

Налагодження відносин Кернеса з офісом Зеленського, в тому числі через Ярославського, дозволять йому нівелювати головну небезпеку перед можливим переобранням. Адже переобратися Кернесу можуть перешкодити, в тому числі кримінальні справи - є ще "татуся", які можуть пустити в хід перед виборами. Тут мова не тільки про суд в Полтаві (справа про побиття Кернесом активістів слухається вже п'ять років), але і про численні кримінальні провадження. Прокуратура області періодично рапортує про махінації з боку того чи іншого чиновника міськради. Та й Зеленський у березні обіцяв всерйоз зайнятися Кернесом. Але хороші взаємини з Офісом дозволять нівелювати чинному меру цю небезпеку.

Дилема слуг

Що ж стосується "Слуги народу", то тут з кандидатом в мери не визначилися. Заміну потьмянілому Кучеру можуть знайти в особі його колишніх колег – нардепів Олександра Бакумова або Марії Мезенцевої. Обидва нещодавно відзначилися іміджевими інтерв'ю в місцевому ЗМІ, де не особливо приховували свої амбіції.

Бакумов – зять заступника голови Харківської облради Володимира Скоробагача – людини близької до Віталія Хомутинніка. Мезенцева до Верховної Ради була депутатом міськради і не запам'яталася як людина, яка може кинути виклик Кернесу. Тим більше, що партійного рейтингу 25 відсотків для перемоги мало. Те, що партійний бренд вже не працює так, як рік тому, показали довибори на 179-му одномандатному окрузі, де кандидат від "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів, так як очевидно програвала екс-голові ХОДА Юлії Світличній.

Саме Світличну називали можливим кандидатом від "Слуги народу", і подібні розмови в області велися. Але вони закінчилися нічим. У підсумку, екс-голова облдержадміністрації готує свій локальний проєкт.

Кандидат політичних наук Юлія Біденко зазначає, що шанси Світличної вище в області, де її діяльність була більш помітною в силу повноважень державних адміністрацій, вертикаль яких вона очолювала в регіоні.



"Для міста Харкова завдання ускладниться - доведеться вести кампанію, яка, щоб бути електорально успішною, повинна згуртувати помірно-патріотичний сегмент і відібрати частину голосів тих, хто голосує за "хороших менеджерів" і "міцних господарників". Але тоді доведеться визначатися і зі складними питаннями історичної пам'яті, війною пам'ятників, мови, від чого і вона, і її попередник, і навіть діючий голова ОДА традиційно утримувалися", - зазначає Біденко.

"Вічна війна"

Примкнув до "ОПЗЖ" нардеп-мажоритарник Олександр Фельдман заявив про своє бажання балотуватися на посаду міського голови на тлі конфлікту з Кернесом навколо самого великого ринку України – "Барабашово". Пристрасті киплять вже кілька років, але лише у минулому році мер перейшов від слів до справи. А саме: почав рухи будівництва нової дороги через базар, який належить нардепу, а також заявив, що буде будувати поруч комунальне "Барабашово".

Саме на цьому тлі Фельдман заявив про бажання позмагатися за посаду міського голови. Фельдман стає нардепом по одному і тому ж округу, з 1998 року.

"Фельдман, незважаючи на те, що є довгожителем серед харківських мажоритарників у парламенті, в питаннях, пов'язаних з внутрішньою міською політикою завжди вибирав оборонну, а не наступальну стратегію. За 18 років він встановив досить сильний зв'язок зі своїм округом, але кілька циклів поспіль відмовлявся висуватися в мери або ж утримувався від агресивної кампанії для своїх політичних проєктів. Наприклад, партія "Наш Край" у 2015 році за рахунок особистісного авторитету Фельдмана мала до 20% голосів на дільницях його округу, проте за іншим слабо включилася в боротьбу за все місто, подекуди не добираючи до прохідного бар'єру", - зазначила Біденко.



Директор Інституту свободи і конкуренції Михайло Камчатний вважає, що єдиний шанс Фельдмана поборотися з Кернесом – стати кандидатом в мери від "ОПЗЖ", рейтинг якої в Харкові понад 20%.

"Якщо зможе домовитися – побореться з Кернесом, якщо ні, то його межа – 5-8 відсотків", - вважає він.

Варто відзначити, що "ОПЗЖ" в області очолює екс-глава адміністрації президента Ігор Райнін. Але він не той чоловік, який буде йти на вибори мера. Кандидатом може стати націлений на проросійську аудиторію Андрій Лесик – екс-депутат міськради, якого позбавили мандата за вказівкою Кернеса і голосуванню фракції. І саме Лесик очолив міську організацію ОПЗЖ.

Боротьба за більшість

Останні соціологічні опитування показують, що партії "Слуга народу" і "ОПЗЖ" можуть набрати в місті понад 20 відсотків. Так, ці опитування не враховували локальні бренди: "Блок Кернеса "Успішний Харків" або "Блок Юлії Світличної "Разом", але більшість експертів сходяться на думці, що отримати одноосібну більшість Кернесу буде непросто.

А це значить, що мерові доведеться ділитися владою і домовлятися. І тут потенційних союзників кілька. Це і фракція "Слуги народу", адже президентська вертикаль рідко буває в опозиції. Або близька електорально ОПЗЖ, або, що більш ймовірно – партія Шарія в разі проходу.

Зараз ця партія має рейтинг 5% - тобто на межі проходу. Більш того, на парламентських виборах в десятці списку був Роман Катеринчик, фірма якого роками вела всі соціальні мережі і деякі проекти Геннадія Кернеса, а зараз займається "кульками" в Харкові.

Але в будь-якому випадку – уникнути другого туру і зберегти більшість – це завдання для Кернеса, які він, лавіруючи між краплями, спробує реалізувати, щоб залишитися господарем міста ще на 5 років.