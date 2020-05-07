Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко

Киев одним из первых входит в активную фазу предвыборной борьбы на осенних местных выборах

Киев одним из первых входит в активную фазу предвыборной борьбы на осенних местных выборах

Мэр Киева Виталий Кличко достаточно уверенно движется к победе на выборах городского головы, которые с большой вероятностью состоятся осенью 2020 года. Но Виталий Владимирович до сих пор не перестал быть недругом Владимиру Зеленскому – даже несмотря на близость с новым главным офисменеджером Банковой Андреем Ермаком, бывший чемпион до сих пор не имеет уверенности в том, что его не "зарубят" как будущего кандидата на выборах мэра.

Дилемма Ермака

Тем временем в очень неоднородной "Слуге народа", а также в других политических силах, вызревают свои стратегии на предстоящие выборы. Часть СН, которая ориентируется на Андрея Ермака, снисходительно относится к его попыткам продолжить председательство Кличко. Зато есть в команде Зе и люди, которые, как и раньше, хотят свержения "боксера". Правда, последние остаются в маргинальном меньшинстве после увольнения Андрея Богдана с должности главы президентского Офиса – ведь именно Богдан был движущей силой в отстранении Кличко от управления столицей.

Зато, аппаратная победа Ермака в начале нынешнего года и назначения его вместо Богдана руководителем президентской канцелярии дали Кличку возможность немного расслабиться и передохнуть от атак Банковой.

Тем временем руководителем киевского штаба и главным претендентом на выдвижение от провластной силы стал ресторатор Николай Тищенко. До определенного момента он был отличной кандидатурой для реализации стратегии Ермака по "сливу" выборов под Кличко, ведь у Тищенко не было очевидных шансов победить действующего мэра.

Впрочем, последний скандал вокруг ресторана "Велюр" и продемонстрированная Тищенко неадекватность в коммуникациях как с обществом, так и непосредственно с главой государства, вызвала брожение в голове президента относительно целесообразности решения сделать ставку на этого кандидата. И поэтому на Банковой сейчас встали перед дилеммой: то ли продолжить отмазывать Тищенко, или попытаться подобрать другого кандидата, который достойно представит партию на выборах, став локомотивом вхождение как можно большего списка депутатов от "СН" в Киевсовет. И при этом еще и "достойно" проиграет Кличко.

"Леша с Адєсси"

Тем временем в "Европейской солидарности" также вынашивают планы активно взять реванш на местных выборах в Киеве. Ведь по социологическим замерам партия Порошенко имеет здесь весьма существенный рейтинг, соизмеримый с показателями партии Зеленского. Также неоспоримым является тот факт, что рейтинг Кличко, который социологи фиксируют на уровне 38%, во многом составлен из рейтинга "ЕС". И это дает основания партии на серьезную игру осенью, отозвав свою поддержку мэра.

Свежая социология группы "Рейтинг" показала, что партия власти со своими 22,3% поддержки среди киевлян хоть и остается лидером, но далеко не единоличным, поскольку очень близко к "СН" приблизился "ЕС" с 18,6%. Еще 13,5% готовы поддержать партию действующего мэра Кличко, 9,4% - "Батькивщину" Юлии Тимошенко, 7,2% - "ОПЗЖ" и 5,9% - "Голос".

Этот набор цифр свидетельствует, что у Кличко, даже если он и победит на мэрских выборах, очень мало шансов сколотить свое большинство в Киевсовете самостоятельно. Поэтому, ему придется искать партнеров. Сейчас потенциальный союз у Кличко складывается с "СН", которая за это заберет львиную долю влияния у мэра – особенно учитывая тот факт, что комбинацию с переназначением председателя КГГА может снова быть извлечен из ящика.

При таких раскладах Кличко очень опасно образовывать союзы с кем-то из оппозиционеров вроде "ЕС" или "Батькивщины" против "Слуги народа" - президентская партия вместе с "Голосом" и другими могут переиграть боксера по количеству голосов и ему тогда будет не очень комфортно в кресле городского головы с настроенным против него большинством. И со всеми неприятными последствиями, что будут вытекать от такого противостояния.

В то же время Кличко для победы не очень хотелось бы терять поддержку избирателей, ориентированных на "ЕС", ведь именно они, как уже отмечалось, составляют костяк его электората. Эти объективные обстоятельства дают експрезиденту картбланш на самостоятельную игру в столице. И не исключено, что лицом этой игры станет разговорчивый нардеп из Одессы Алексей Гончаренко, публичные проявления которого в последние дни очень напоминают начало избирательной кампании в гонке за кресло столичного мэра.

Да, об амбициях одессита побороться за кресло столичного городского головы активно заговорили после опубликования им явно агитационной "программы изменений в Киеве". И если у Порошенко решат сделать ставку на Гончаренко, то это, при всей, казалось бы, бесперспективности такого плана может помешать устремлениям Кличко и его бенефициаров к киевской власти.

Цифры социологов свидетельствуют, что рейтинг Кличко чуть ли не на половину зависит от рейтинга "ЕС". Поэтому, при условии ведения грамотной кампании, если не весь, то большую часть этого ресурса можно будет "откусить" у нынешнего хозяина здания на Крещатике.

Такое послабление Кличко - как минимум, на треть его рейтинга - сильно закручивает интригу и может вывести на поле других мощных игроков, которые пока что считаются аутсайдерами. В том числе, как это не парадоксально, дают определенные шансы удачно подобранном и филигранно раскрученному кандидату от Зеленского. Ведь "падение" Кличко вследствие "измены" Порошенко до, скажем, 25%, делает его более-менее соразмерным с рейтингом правящей партии, сторонники которой в своем большинстве проголосуют даже за темную лошадку от Зе. А это, напомним, 22,3%.

Гончаренко же, который пойдет от "ЕС", мало того, что серьезно ослабит Кличко, еще и заведет в Киевсовет значительный отряд депутатов Порошенко, которые займут чуть ли не треть кресел в законодательном органе столицы.

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что участие Алексея Гончаренко в выборах под флагами "ЕС" еще нельзя считать свершившимся фактом. Также Чаплыга сомневается в успешности такого похода. "Если он уйдет от Порошенко, то он просто не выскочит за процент, который имеет Петр в Киеве. Это достаточно высокий процент. Если он идет сам от себя – то он просто разбивает электорат ЕСу. В какой пропорции – трудно сказать. Но реальных каких-то угроз действующему мэру я не вижу", - отметил политолог.

Не соглашается с Чаплыгой политтехнолог Алексей Голобуцкий, который видит в участии Гончаренко в выборах возможную пользу для Банковой в игре против действующего мэра столицы: "Он точно будет топтаться на электорате действующего мэра Кличко. И любой кандидат в так называемом "нацдемовском" лагере будет работать, конечно, против Кличко. Я думаю, именно из-за это "Слуга народа" сейчас раскручивает и "Свободу", и других патриотических кандидатов - потому что это так или иначе электорат Кличко".

Директор центра "Политика" Николай Давидюк созерцает на выдвижение Гончаренко под еще одним углом – как на репетицию перед другими избирательными баталиями.

"За этим будет очень интересно наблюдать. Особенно в разрезе того, что Кличко, который "партнерился" с Порошенко, сейчас ведет свою кампанию, которая во многом даже напоминает президентскую, - говорит Давидюк. - И это тоже одна из особенностей местных выборов, которые могут стать трамплином для многих политиков для парламентских или президентских выборов. И такие крупные города как Киев могут быть неплохими плацдармами для того, чтобы рассказать о себе как о политике. Причем в разных вариациях: эффективного, нового, реформаторского и другого".

Учитывая все эти исходные данные, у членов столичных избирательных штабов есть много поводов "морщить лбы" над стратегиями участия в гонках. А учитывая то, что сюрпризов вроде Гончаренко может быть еще много, надо готовиться к тому, чтобы вовремя корректировать формат кампании и состав команд-союзников.