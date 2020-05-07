Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка

Київ одним з перших входить у активну фазу передвиборчої боротьби на осінніх місцевих виборах

Київ одним з перших входить у активну фазу передвиборчої боротьби на осінніх місцевих виборах

Мер Києва Віталій Кличко досить впевнено рухається до перемоги на виборах міського голови, що з великою ймовірністю відбудуться восени 2020 року. Але Віталій Володимирович досі не перестав бути недругом Володимиру Зеленському – навіть незважаючи на близькість з новим головним офісменеджером Банкової Андрієм Єрмаком, колишній чемпіон досі не має впевненості у тому, що його не "зарубають" як майбутнього провладного кандидата на виборах мера.

Дилема Єрмака

Тим часом в дуже неоднорідній "Слузі народу", а також в інших політичних силах, визрівають свої стратегії на майбутні вибори. Частина СН, що орієнтується на Андрія Єрмака, поблажливо ставиться до його намагань продовжити головування Кличка. Натомість є в команді Зе і люди, які, як і раніше, прагнуть повалення "боксера". Щоправда, останні залишаються в маргінальній меншості після звільнення Андрія Богдана з посади голови президентського Офісу – адже саме Богдан був рушійною силою відсунення Кличка від управління столицею.

Натомість, апаратна перемога Єрмака на початку нинішнього року і призначення його замість Богдана керівником президентської канцелярії дали Кличку можливість дещо розслабитись і перепочити від атак Банкової.

Тим часом керівником київського штабу і головним претендентом на висунення від провладної сили став ресторатор Микола Тищенко. До певного моменту він був чудовою кандидатурою для реалізації стратегії Єрмака по "зливу" виборів під Кличка, адже у Тищенка не було очевидних шансів перемогти діючого мера.

Втім, останній скандал навколо ресторану "Велюр" і продемонстрована Тищенком неадекватність у комунікаціях як з суспільством, так і безпосередньо з головою держави, викликала бродіння в голові президента щодо доцільності рішення зробити ставку на цього кандидата. І тому на Банковій зараз постали перед дилемою: чи то продовжити відмазувати Тищенка, чи то спробувати підібрати іншого кандидата, який достойно представить партію на виборах, ставши локомотивом входження якомога більшого списку депутатів від "СН" у Київраду. І при ще й цьому "достойно" програє Кличку.

"Льоша із Адєсси"

Тим часом в "Європейській солідарності" також виношують плани активно реваншуватися на місцевих виборах в Києві. Адже за соціологічними вимірами партія Порошенка має тут досить суттєвий рейтинг, співмірний з показниками партії Зеленського. Також незаперечним є той факт, що рейтинг Кличка, який соціологи фіксують на рівні 38%, багато в чому складений з рейтингу "ЄС". І це дає партії підстави на серйозну гру восени, відкликавши свою підтримку мера.

Свіжа соціологія групи "Рейтинг" засвідчила, що партія влади зі своїми 22,3% підтримки серед киян хоч і залишається лідером, але далеко не одноосібним, оскільки дуже близько до "СН" наблизився "ЄС" з 18,6%. Ще 13,5% готові підтримати партію діючого мера Кличка, 9,4% - "Батьківщину" Юлії Тимошенко, 7,2% - "ОПЗЖ" і 5,9% - "Голос".

Цей набір цифр свідчить, що у Кличка, навіть якщо він і переможе на мерських виборах, дуже мало шансів сколотити свою більшість в Київраді самостійно. Тож, йому доведеться шукати партнерів. Наразі потенційний союз у Кличка складається з "СН", яка за це забере левову частку впливу у мера – особливо враховуючи той факт, що комбінацію з перепризначенням голови КМДА може знову бути витягнуто з шухляди.

За таких розкладів Кличку дуже небезпечно утворювати союзи з кимось з опозиціонерів на кшталт "ЄС" чи "Батьківщини" проти "Слуги народу" - президентська партія разом з "Голосом" та іншими можуть переграти боксера по кількості голосів і йому тоді буде не дуже комфортно в кріслі міського голови з налаштованою проти нього більшістю. І з усіма неприємними наслідками, що випливатимуть від такого протистояння.

В той же час Кличкові для перемоги не дуже хотілося б втрачати підтримку виборців, що орієнтовані на "ЄС", адже саме вони, як вже зазначалося, складають кістяк його електорату. Ці об’єктивні обставини дають експрезиденту картбланш на самостійну гру в столиці. І не виключено, що обличчям цієї гри стане говіркий нардеп з Одещини Олексій Гончаренко, публічні прояви якого в останні дні дуже нагадують початок виборчої кампанії у перегонах за крісло столичного мера.

Так, про амбіції одесита поборотись за крісло столичного міського голови активно заговорили після опублікування ним явно агітаційної "програми змін у Києві". І якщо у Порошенка вирішать зробити ставку на Гончаренка, то це, при всій, здавалося б, безперспективності такого плану може перешкодити прагненням Кличка та його бенефіціарів до київської влади.

Цифри соціологів свідчать, що рейтинг Кличка мало не половину залежить від рейтингу "ЄС". Тож, за умови ведення грамотної кампанії, якщо не весь, то велику частину цього ресурсу можна буде "відкусити" від нинішнього господаря будівлі на Хрещатику.

Таке послаблення Кличка - як мінімум, на третину його рейтингу - сильно закручує інтригу і може вивести на поле інших потужних гравців, які поки що вважаються аутсайдерами. В тому числі, як це не парадоксально, дають певні шанси вдало підібраному і філігранно розкрученому кандидату від Зеленського. Адже "падіння" Кличка внаслідок "зради" Порошенка до, скажімо, 25%, робить його більш-менш співмірним з рейтингом провладної партії, прихильники якої у своїй більшості проголосують навіть за темну конячку від Зе. А це, нагадаємо, 22,3%.

Гончаренко ж, який піде від "ЄС", мало того, що серйозно ослабить Кличка, ще й заведе в Київраду значний загін депутатів Порошенка, які займуть чи не третину крісел у законодавчому органі столиці.

Політичний експерт Михайло Чаплига вважає, що участь Олексія Гончаренка у виборах під прапорами "ЄС" ще не можна вважати доконаним фактом. Також Чаплига сумнівається в успішності такого походу. "Якщо він піде від Порошенка, то він просто не виплигне за відсоток, який має Петро в Києві. Це досить високий відсоток. Якщо він йде сам від себе – то він просто розбиває електорат ЄСу. В якій пропорції – важко сказати. Але реальних якихось загроз діючому меру я не бачу", - зазначив політолог.

Не погоджується з Чаплигою політтехнолог Олексій Голобуцький, який вбачає в участі Гончаренка у виборах можливу користь для Банкової у грі проти діючого мера столиці: "Він точно буде топтатись на електораті діючого мера Кличка. І будь-який кандидат у так званому "нацдемівському" таборі працюватиме, звичайно, проти Кличка. Я думаю, саме через це "Слуга народу" зараз розкручує і "Свободу", і інших патріотичних кандидатів - тому що це так чи інакше електорат Кличка".

Директор центру "Політика" Микола Давидюк споглядає на висунення Гончаренка під ще одним кутом – як на репетицію перед іншими виборчими баталіями.

"За цим також буде дуже цікаво спостерігати. Особливо в розрізі того, що Кличко, який "партнерився" з Порошенком, зараз веде свою кампанію, яка багато в чому навіть нагадує президентську, - наголошує Давидюк. - І це теж одна з особливостей місцевих виборів, які можуть стати трампліном для багатьох політиків для парламентських або президентських виборів. І такі великі міста як Київ можуть бути непоганими плацдармами для того, щоб розповісти про себе як про політика. Причому в різних варіаціях: ефективного, нового, реформаторського чи будь-якого іншого".

Враховуючи всі ці вихідні дані, у членів столичних виборчих штабів є багато приводів "морщити лоби" над стратегіями участі у перегонах. А враховуючи те, що сюрпризів на кшталт Гончаренка може бути ще багато, треба готуватись до того, аби вчасно коригувати формат кампанії і склад команд-союзників.