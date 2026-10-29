Зерно продали, деньги переводили между банками: НАБУ расследовало схему на 776 млн грн

Фото: НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование по делу о завладении почти 106 тысяч тонн зерна АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) стоимостью 776 млн грн

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передает RegioNews .

По версии следствия, в 2021 году руководство ГПЗКУ заключило с иностранной компанией четыре внешнеэкономических контракта на поставку фуражной кукурузы. Условия договоров предусматривали полную оплату продукта до перехода права принадлежности.

Однако оригиналы коносаментов — документов, необходимых для получения груза в порту, оказались у компании-покупателя. Это позволило разгрузить суда и распоряжаться зерном, за которое не заплатили.

Чтобы скрыть потерю зерна и создать видимость контроля над ним, в ГПЗКУ, по данным следствия, оставили копии коносаментов с поддельными подписями и печатями.

В общей сложности государственная корпорация потеряла почти 106 тысяч тонн зерна на 776 млн грн.

Средства от продажи зерна, как утверждают стражи порядка, участники схемы легализовали. Для этого их не раз переводили между банками, смешивая с легальными доходами. Также деньги направлялись на приобретение сырья и имущества для подконтрольных предприятий.

В апреле 2026 года НАБУ и САП разоблачили эту схему и сообщили о подозрении пяти участникам организованной группы. Теперь расследование было завершено, а стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

Напомним, что перед судом предстанет владелец международного зернотрейдера российского происхождения, обвиняемый в организации схемы завладения зерном ПАО " Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" более чем на 60 миллионов долларов США.