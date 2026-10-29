Россияне атаковали дронами троллейбус и маршрутку в Запорожье: есть раненые

Фото: ОВА

Российские оккупанты снова атаковали FPV-дронами муниципальный транспорт в Запорожье

Об этом сообщает в. и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, передает RegioNews.

Российский FPV-дрон атаковал троллейбус. Пострадали три человека. 56-летняя женщина – в тяжелом состоянии, женщины 71 и 66 лет получили легкие осколочные ранения ног.

Также враг ударил дроном по маршрутке в центре города. Известно об одном раненом.

Напомним, утром 29 октября российские войска атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. Пострадали четыре человека. Из-за других вражеских атак пострадали двое мужчин.