Во Львовской области электропоезд столкнулся с Mercedes: водитель госпитализирован

Фото: полиция Львовской области

В селе Тухля Стрыйского района Львовской области 29 октября электропоезд столкнулся с автомобилем Mercedes. В результате ДТП травмировалась 31-летняя водитель легковушки, ее госпитализировали

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 12:30 на регулируемом железнодорожном переезде. По предварительным данным правоохранителей, автомобилем Mercedes управляла 31-летняя жительница Ровно.

В салоне легковушки пассажиров не было. Машинисты и пассажиры электропоезда за медицинской помощью не обращались. Диагноз водителя пока уточняют.

На месте происшествия работают следователи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства столкновения, а также решают вопросы правовой квалификации события.

Напомним, 27 октября на Тернопольщине лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля . Погиб водитель, среди троих травмированных – ребенок.