Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:
Чому побачити депутата Тищенко на вулиці – не до добра?
Скільки дають за голову Харківського губернатора Кучера?
До чого довангувався горілчаний барон Черняк?
А також коли можна випити каву в ресторане як президент Зеленський?
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- 13:00 06 червня Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
- 21:56 05 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 04 червня Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
- 15:00 03 червня Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
- 11:53 01 червня "Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
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22 травня 2020, 18:36
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Міський голова Сум