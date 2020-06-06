Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода

Дивіться у новому випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews:

Чому побачити депутата Тищенко на вулиці – не до добра?

Скільки дають за голову Харківського губернатора Кучера?

До чого довангувався горілчаний барон Черняк?

А також коли можна випити каву в ресторане як президент Зеленський?