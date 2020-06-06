Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:
Почему увидеть депутата Тищенко на улице – не к добру?
Сколько дают за голову Харьковского губернатора Кучера?
До чего дованговался ликероводочный барон Черняк?
А также когда можно выпить кофе в ресторане как президент Зеленский?
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- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 15:00 03 июня Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
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Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Андриив Богдан
Городской голова Ужгорода
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Лысенко Александр
Городской голова Сум