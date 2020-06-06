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06 июня 2020, 13:00 2

Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода

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06 июня 2020, 13:00 2
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Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Почему увидеть депутата Тищенко на улице – не к добру?

Сколько дают за голову Харьковского губернатора Кучера?

До чего дованговался ликероводочный барон Черняк?

А также когда можно выпить кофе в ресторане как президент Зеленский?


НеПогода в регионах Аваков Алексей Кучер Николай Тищенко Бровары
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