Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода

Смотрите в новом выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews:

Почему увидеть депутата Тищенко на улице – не к добру?

Сколько дают за голову Харьковского губернатора Кучера?

До чего дованговался ликероводочный барон Черняк?

А также когда можно выпить кофе в ресторане как президент Зеленский?