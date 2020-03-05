ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
Весна прийшла – будемо пересаджувати!
Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews.
Хто такий Денис Шмигаль, який пересів у крісло прем’єра замість Олексія Гончарука?
Кого депутати посадили на місце міністрів, яких відправили у відставку?
А також про те, хто залишився, і хто відмовився від високих посад під час весняної пересадки в Кабміні.
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- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
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