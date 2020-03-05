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05 березня 2020, 21:00 16

ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"

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05 березня 2020, 21:00 16
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Весна прийшла – будемо пересаджувати!

Дивіться у спеціальному випуску "НеПогоди в регіонах" на каналі RegioNews.

Хто такий Денис Шмигаль, який пересів у крісло прем’єра замість Олексія Гончарука?

Кого депутати посадили на місце міністрів, яких відправили у відставку?

А також про те, хто залишився, і хто відмовився від високих посад під час весняної пересадки в Кабміні.


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