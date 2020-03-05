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05 марта 2020, 21:00 9

ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"

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05 марта 2020, 21:00 9
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Весна пришла – будем пересаживать!

Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews.

Кто такой Денис Шмыгаль, пересевший в кресло премьера вместо Алексея Гончарука?

Кого депутаты посадили на место министров, отправленных в отставку?

А также о том, кто остался, и кто отказался от высоких должностей во время весенней пересадки в Кабмине.


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