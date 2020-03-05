ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
Весна пришла – будем пересаживать!
Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews.
Кто такой Денис Шмыгаль, пересевший в кресло премьера вместо Алексея Гончарука?
Кого депутаты посадили на место министров, отправленных в отставку?
А также о том, кто остался, и кто отказался от высоких должностей во время весенней пересадки в Кабмине.
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- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
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