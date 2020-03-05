ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"

Весна пришла – будем пересаживать!

Смотрите в специальном выпуске "НеПогоды в регионах" на канале RegioNews.

Кто такой Денис Шмыгаль, пересевший в кресло премьера вместо Алексея Гончарука?

Кого депутаты посадили на место министров, отправленных в отставку?

А также о том, кто остался, и кто отказался от высоких должностей во время весенней пересадки в Кабмине.