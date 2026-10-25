На Житомирщині росіяни вдарили по будинку

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Житомирській громаді внаслідок атаки росіян сталась пожежа в складській будівлі. В іншому районі атака пошкодила скління житлового будинку та амбулаторії.

"На місцях працювали екстрені служби та волонтери Червоного Хреста. Інформація про загиблих і травмованих не надходила", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Ракета влучила у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.