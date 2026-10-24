Стрілянина у Святошинському районі Києва: є загиблий

Фото: поліція Києва

У Святошинському районі Києва 24 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої один чоловік загинув, а ще один дістав поранення та потрапив до лікарні. Поліцейські затримали ймовірного стрільця

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews .

За попередніми даними правоохоронців, на вулиці між компанією чоловіків виник конфлікт. Під час сутички один із них дістав пістолет травматичної дії та здійснив кілька пострілів у бік опонентів.

Від отриманих поранень один із чоловіків загинув. Іншого потерпілого госпіталізували, наразі медики надають йому допомогу.

Поліцейські затримали чоловіка, який, за попередньою інформацією, стріляв. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Василькові на Київщині сварка між братами закінчилася стріляниною. Одного з чоловіків затримали.