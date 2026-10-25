РФ вдарила по багатоповерхівці в Вінниці

Фото: ДСНС

Зранку 25 жовтня росіяни вдарили по житловому будинку. Є поранені серед місцевих жителів

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Росіяни атакували безпілотником п'ятиповерховий житловий будинок у Вінниці. Внаслідок удару стались руйнування між другим і третім поверхами, повністю знищено чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі.

Рятувальники евакуювали з будинку шістьох жителів. Попередньо, шестеро людей постраждали, одного з них госпіталізовано.

Також внаслідок обстрілу постраждав приватний пансіонат для людей похилого віку, звідки евакуювали 15 підопічних.

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару по Лозовій на Харківщині загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків дістали поранення. Ракета влучила у складську будівлю, після чого там спалахнула пожежа.