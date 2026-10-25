В Житомирской области россияне ударили по дому

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Житомирской общине в результате атаки россиян произошел пожар в складском здании. В другом районе атака повредила остекление жилого дома и амбулатории.

"На местах работали экстренные службы и волонтеры Красного Креста. Информация о погибших и травмированных не поступала", - говорят спасатели.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Лозовой в Харьковской области погиб 45-летний мужчина, еще двое мужчин получили ранения. Ракета попала в складское здание, после чего вспыхнул пожар.