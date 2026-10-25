Атака на Дніпропетровщину: загинули люди, серед постраждалих - дитина

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Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.

У Дніпрі внаслідок удару ворога пошкоджена інфраструктура. Також росіяни вдарили по Синельниківщині: пошкоджені приватні та багатоквартирний будинки, магазини, інфраструктура, автівки. Загинули троє людей. Ще 14 жителів дістали поранення, серед них - 11-річна дівчинка.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджений приватний будинок. Госпіталізували 50-річного чоловіка.

Згодом стало відомо, що 62-річний чоловік, який дістав поранень напередодні через атаку росіян на Синельникове.

"Кількість загиблих через удар росіян по місту зросла до чотирьох. Ще 13 людей дістали поранень. Четверо залишаються у лікарні - усі у тяжкому стані", - кажуть в ОВА.

Нагадаємо,що унаслідок російської атаки на Дніпро та передмістя 23 жовтня загинула людина, ще п’ятеро дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у вкрай тяжкому стані.