РФ ударила дроном по многоэтажке в Житомирской области

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В понедельник, 5 октября, посреди дня российские войска атаковали ударным дроном многоэтажный дом в Бердичеве Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

В результате удара повреждены квартиры с четвертого по девятый этажи. На место направили 17 единиц техники и 65 спасателей ГСЧС.

Пожар оперативно локализовали и не допустили дальнейшего распространения.

Пока информация о погибших и пострадавших уточняется.

На месте работают спасатели, медики, психологи и другие специальные службы.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 12 пострадали.