РФ ударила дроном по многоэтажке в Житомирской области
В понедельник, 5 октября, посреди дня российские войска атаковали ударным дроном многоэтажный дом в Бердичеве Житомирской области
Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
В результате удара повреждены квартиры с четвертого по девятый этажи. На место направили 17 единиц техники и 65 спасателей ГСЧС.
Пожар оперативно локализовали и не допустили дальнейшего распространения.
Пока информация о погибших и пострадавших уточняется.
На месте работают спасатели, медики, психологи и другие специальные службы.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов один человек погиб, еще 12 пострадали.
РФ ударила по Черниговщине: среди пяти пострадавших – ребенокВсе новости »
05 октября 2026, 11:18Шесть областей Украины частично остались без света
05 октября 2026, 10:11На Сумщине ночью в результате ударов дронов произошли пожары
05 октября 2026, 09:43
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Россияне атаковали Харьков КАБом: повреждена пятиэтажка
05 октября 2026, 15:31Удар по Краматорску: в ГСЧС показали последствия
05 октября 2026, 14:50Авария с двумя маршрутками в Киеве: среди пострадавших – ребенок
05 октября 2026, 14:04За границу "под ключ": во Львовской области продавали "путешествия" за 15 тысяч
05 октября 2026, 13:55Воздушные тревоги парализовали треть работы ТЦ в сентябре
05 октября 2026, 13:30Смертельная авария в Хмельницком: один водитель погиб, другой – в больнице
05 октября 2026, 13:22Силы обороны поразили место запуска БПЛА, пункт управления и склад беспилотников врага
05 октября 2026, 12:58Выманил $280 тысяч и требовал еще $200 тысяч: в Киеве задержали псевдоработника НАБУ
05 октября 2026, 12:43Враг ударил по КПП "Паланка" на границе с Молдовой: снаряд попал в автобус
05 октября 2026, 12:31
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все блоги »