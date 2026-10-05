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Станом на ранок 5 жовтня через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у шести областях тимчасово залишається без електропостачання

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Одеську, Сумську, Полтавську, Харківську та Херсонську області.

Там, де це дозволяє безпекова ситуація, аварійні бригади працюють над відновленням мереж. Енергетики проводять ремонтні роботи цілодобово, аби якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Застосування обмежень електроенергії 5 жовтня не прогнозується. Водночас, внаслідок безперервних атак ворога, в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися.

Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 5 жовтня сили ППО знешкодили 172 із 205 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Зафіксовані влучання на трьох локаціях.