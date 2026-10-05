РФ вдарила по Чернігівщині: серед п'ятьох постраждалих – дитина

Фото: ДСНС Чернігівщини

На Чернігівщині протягом минулої доби внаслідок російських атак постраждали п'ятеро цивільних. Серед них – 10-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

4 жовтня близько 10:00 російський ударний дрон атакував село Носівської громади на Ніжинщині. Постраждали 76-річна жінка, 55-річний чоловік та 10-річний хлопчик. Усі отримали термічні опіки.

Дитина спочатку перебувала в реанімації, після чого її перевезли до лікарні в Києві. Хлопчик залишається у важкому стані. Жінка та чоловік лікуються амбулаторно. Внаслідок атаки знищено будинок, пошкоджено сусідні домогосподарства.

Вдень російські військові вдарили дроном "Молнія" по цивільному автомобілю в селі Лісконоги Новгород-Сіверської громади. У машині перебували двоє людей, постраждала жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Увечері дрон "Герань" атакував село Яблунівської громади на Прилуччині. Постраждала літня жінка – у неї гостра реакція на стрес. Також пошкоджено житловий будинок, де виникла пожежа. Рятувальники її загасили.

Уночі російський дрон "Герань" влучив у зерносховище в одному з населених пунктів Седнівської громади Чернігівського району. Там також виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 12 постраждали.