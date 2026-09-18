Вдруге за місяць: росіяни атакували вже знищене підприємство на Житомирщині
Російські війська у п'ятницю, 18 вересня, завдали повторного удару по підприємству в Житомирській громаді, яке було знищене внаслідок попередньої атаки місяць тому
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.
"Ворожі удари по цивільним підприємствам, тим більше вже знищеним раніше, не мають жодної логіки. Втім, як і все, що робить ворог під час цієї війни проти українців", – зазначив Бунечко.
Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків влучання.
Нагадаємо, російські війська 17 вересня атакували цивільне підприємство у Коростенському районі Житомирської області. Відомо про двох загиблих та двох постраждалих громадян, яких із травмами середньої тяжкості госпіталізували до лікарень.