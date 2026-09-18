Вдруге за місяць: росіяни атакували вже знищене підприємство на Житомирщині

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Російські війська у п'ятницю, 18 вересня, завдали повторного удару по підприємству в Житомирській громаді, яке було знищене внаслідок попередньої атаки місяць тому

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

"Ворожі удари по цивільним підприємствам, тим більше вже знищеним раніше, не мають жодної логіки. Втім, як і все, що робить ворог під час цієї війни проти українців", – зазначив Бунечко.

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків влучання.

Нагадаємо, російські війська 17 вересня атакували цивільне підприємство у Коростенському районі Житомирської області. Відомо про двох загиблих та двох постраждалих громадян, яких із травмами середньої тяжкості госпіталізували до лікарень.