Допомога на проживання ВПО у 2026 році: кому продовжили виплати з 1 вересня та за яких умов їх можуть припинити

Фото: з відкритих джерел

У вересні 2026 року були уточнені окремі положення порядку надання допомоги на проживання ВПО. Зокрема, передбачено можливість отримання виплат протягом шести шестимісячних періодів замість п’яти.

Про те, кому саме продовжили допомогу, за яких умов її можуть припинити та що робити у разі відмови, розповіла юристка Тернопільського обласного осередку ГО "Захист Держави" Валерія Живчик, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів України постановою від 3 вересня 2026 року №1087 вніс зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Документ набрав чинності 10 вересня, однак його положення застосовуються з 1 вересня 2026 року.

Головною зміною стало збільшення максимальної кількості шестимісячних періодів, протягом яких може виплачуватися допомога, з п’яти до шести.

Таким чином, ВПО, які отримували допомогу до 31 серпня 2026 року, можуть отримувати її ще протягом одного шестимісячного періоду – за умови відповідності критеріям, передбаченим Порядком №332.

При цьому продовження виплат може відбуватися автоматично. Окремо передбачено автоматичне продовження допомоги на наступний шестимісячний період для дітей, виплату на яких було призначено без урахування доходів їхніх батьків.

Автоматичне продовження не означає безумовного отримання виплат.

За словами Валерії Живчик, важливо розуміти, що автоматичне продовження допомоги не означає безумовне продовження допомоги. Після продовження Пенсійний фонд України перевіряє, чи відповідає отримувач установленим критеріям. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що особа або її сім’я більше не відповідає вимогам Порядку, виплата може бути припинена з наступного місяця.

"Сам факт автоматичного продовження виплати не означає, що отримувач звільняється від необхідності відповідати встановленим законодавством критеріям. Після продовження виплат проводиться перевірка відповідності таким умовам", – пояснює юристка ГО "Захист Держави" Валерія Живчик.

Валерія Живчик

Який розмір допомоги у 2026 році

Розмір допомоги на проживання з вересня 2026 року не змінився.

На кожну ВПО, відомості про яку включені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, передбачено:

3000 грн – на дитину до 18 років;

3000 грн – на особу з інвалідністю;

2000 грн – на інших осіб.

Хто може претендувати на допомогу

Сама наявність довідки ВПО не означає автоматичного права на отримання допомоги. Для призначення та продовження виплат необхідно відповідати вимогам, установленим Порядком №332.

На допомогу на проживання можуть претендувати, зокрема, внутрішньо переміщені особи, які перемістилися або повторно перемістилися з 1 січня 2022 року з територій, на яких ведуться або велися бойові дії чи які є тимчасово окупованими.

Також право на виплату може виникати у ВПО, житло яких було зруйноване або пошкоджене до ступеня непридатності для проживання внаслідок збройної агресії РФ.

Однак для отримання та продовження допомоги також враховуються встановлені законодавством критерії щодо доходів, майнового стану, складу сім’ї та інші передбачені Порядком умови.

Через що можуть припинити виплату

Виплату можуть припинити, зокрема, у випадках, коли Пенсійним фондом України встановлено, що під час її отримання особою виникли наступні обставини:

Придбано транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років, крім мопеда та причепа. Здійснено придбання земельної ділянки, квартири, будинку, іншого нерухомого майна, цінних паперів чи інших фінансових інструментів на суму понад 100 тисяч гривень. На депозитному банківському рахунку перебувають кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень, крім одноразових державних виплат. Здійснено операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. У власності є житлове приміщення, розташоване на території, не включеній до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації. Особа перебуває на повному державному утриманні у державних закладах, у тому числі в місцях позбавлення волі. Особа перебувала за межами України понад 30 календарних днів поспіль або понад 60 днів сукупно протягом періоду отримання допомоги.

У кожному конкретному випадку підстави для припинення виплат залежать від обставин та даних, які враховуються під час перевірки.

Що робити, якщо виплату не продовжили

Якщо Пенсійний фонд України відмовив у продовженні допомоги, насамперед варто з’ясувати конкретну причину такого рішення.

З вересня 2026 року уточнено порядок оскарження рішень щодо продовження допомоги на проживання ВПО. Рішення органу Пенсійного фонду України може бути оскаржене в адміністративному порядку відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" та/або до адміністративного суду.

Тому після отримання відмови варто перевірити, які саме обставини були враховані ПФУ, чи відповідають вони дійсності та чи правильно застосовані положення Порядку №332.

За необхідності особа може подати документи, які підтверджують її право на подальше отримання допомоги, або оскаржити відповідне рішення.

"У разі відмови у продовженні виплати важливо не обмежуватися лише фактом отримання такого рішення. Передусім необхідно встановити його підставу та перевірити, чи відповідають дійсності відомості, на основі яких Пенсійний фонд ухвалив рішення. Якщо право на допомогу зберігається, особа має можливість захищати свої права в адміністративному або судовому порядку", – зазначає юристка Тернопільського обласного осередку ГО "Захист Держави" Валерія Живчик.

Нагадаємо, раніше юрист Херсонського обласного осередку ГО "Захист Держави" Олександр Король розповів про те, що у період від завершення навчання в коледжі до вступу до університету немає автоматичного продовження відстрочки. Випускникам фахових коледжів варто врахувати важливий нюанс: сам вступ до ЗВО ще не означає збереження права на відстрочку від мобілізації. Також він пояснив, які документи необхідні та коли саме відновлюється право на відстрочку.