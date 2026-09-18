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18 вересня 2026, 13:30

У Харкові директор ліцею торгував бронюванням

18 вересня 2026, 13:30
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові судили директора університетського ліцею. Виявилось, він працевлаштуував чоловіка, щоб той отримав бронювання від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у липні 2025 року начальниця відділу кадрової роботи департаменту освіти Харківської міської ради запропонувала директору ліцею фіктивно працевлаштувати киянина. Житель столиці хотів ухилитись від військової служби.

Уже в серпні того ж року директор призначив чоловіка на повсаду керівника гуртка. Таким чином киянин двічі зміг оформити відстрочку від мобілізації. При цьому новоспечений працівник жодних обов'язків не виконував. Для приховання фіктивного працевлаштувнаня, директор залучив інших працівників закладу. Вони заповнювали навчальну та службову документацію замість киянина.

На суді директор ліцею визнав свою провину. Йому призначили п’ять років позбавлення волі умовно з іспитовим строком один рік. Суд врахував щире каяття директора, його допомогу слідству та згоду підтримати військову частину донатом.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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