Карпатська вісімка: Україна створила новий формат співпраці з країнами Європи

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Україна створила новий формат регіональної співпраці Карпатська вісімка (С8). Він має посилити взаємодію країн регіону у сферах безпеки, енергетики та економіки

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

До формату С8 увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Україна.

За словами президента, нова ініціатива має стати майданчиком для спільного вирішення питань безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці.

Також формат передбачає посилення підтримки регіонів і громад країн-учасниць.

Зеленський зазначив, що створення Карпатської вісімки має ще більше зблизити країни регіону та посилити їхню взаємодію на рівні Європейського Союзу.

"Це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики й транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громад", – наголосив український президент.

Нагадаємо, Європейський Союз виділить Україні додаткові 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і безпілотників. Також ЄС готує нову програму спільних оборонних проєктів із Києвом.