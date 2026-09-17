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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
17 вересня 2026, 12:45

Вивезти, звільнити, замінити: стратегія Банкової після спецоперації "Карфаген"

17 вересня 2026, 12:45
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Пасьянс Банкової для збереження контролю
Пасьянс Банкової для збереження контролю
Фото: Facebook
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Антикриз Банкової в реакції на спецоперацію НАБУ "Карфаген":

  • Дистанціюватись від генпрокурора Кравченка, зокрема і через його відставку.
  • Сприяти втечі Руслана Кравченка за кордон (це як гарантія безпеки і для самого Кравченка і для влади).
  • Сприяти (непрямо) інформаційно-політичній війні Руслана Кравченка проти керівництва НАБУ і САП.
  • Не допустити інституційної війни в правоохоронній системі (між Офісом генпрокурора і НАБУ) і ризиків політичної кризи (саме тому була скасована "підозра" проти директора НАБУ, яку підписав Кравченко).
  • Звільнити Кравченко з посади генпрокурора.
  • Знайти "нового Кравченка" на посаду генпрокурора (тобто, знайти нового керованого очільника Офіса генпрокурора), спочатку в статусі "тимчасово виконуючого обов’язки".
  • Продовжити інформаційну кампанію з дискредитації керівництва НАБУ і САП, але чужими руками (через "генпрокурора в екзилі" Руслана Кравченка, анонімні телеграм-канали, деякі ЗМІ, тощо).
  • Створити ефект взаємних звинувачень і суцільної недовіри, коли більша частина суспільства не буде вірити повністю нікому (ні НАБУ, ні владі), або будуть вірити лише своїм.
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Україна Офіс президента влада корупція Банкова Карфаген
 
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