Фото: ДСНС

Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок ворожого удару виникли масштабні пожежі в складській та виробничій будівлях. Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце.

Сапери ДСНС попередньо обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Відомо про двох загиблих та двох постраждалих громадян, яких із травмами середньої тяжкості госпіталізували до лікарень.

Вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці завершується розбір завалів та оцінка масштабів завданих пошкоджень.

Нагадаємо, близько 23:00 17 вересня російські війська завдали удару безпілотником по торговельному центру на правобережжі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки будівля ТЦ вигоріла повністю та була зруйнована.