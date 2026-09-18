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18 вересня 2026, 13:26

До 19 400 гривень на зиму: хто з українців може отримати одноразову допомогу

18 вересня 2026, 13:26
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Фото: information-hub.com.ua
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Вразливі мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Зазначається, що виплата передбачена в межах програми Зимова підтримка на весь опалювальний сезон 2026/27 року.

Подати заяву можна з 1 вересня до 30 жовтня 2026 року, а виплату мають здійснити до 30 листопада.

За словами юристки ГО "Захист Держави" Ярослави Гармаш, допомогу можуть отримати:

  • пенсіонери з інвалідністю та одинокі одержувачі пенсій, які потребують догляду;
  • отримувачі житлових субсидій і пільг;
  • малозабезпечені сім’ї;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • багатодітні сім’ї;
  • одинокі матері;
  • сім’ї, які отримують допомогу на дітей-сиріт, прийомних дітей або дітей під опікою;
  • особи з інвалідністю з дитинства;
  • діти з інвалідністю;
  • особи без права на пенсію та державну соціальну допомогу на догляд.

У деяких випадках право на виплату можна підтвердити документами навіть без отримання регулярних соціальних виплат. Зокрема, можуть знадобитися довідка МСЕК або ЛКК, посвідчення багатодітної сім’ї чи акт про одиноке проживання.

Заяву можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України або через ЦНАП.

Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає домогосподарство встановленим критеріям та які документи необхідні для підтвердження права на допомогу.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли про підводні камені продажу авто "за довіреністю". Адже вона лише надає право користування або представництва, але не передає право власності. Повноцінна зміна власника відбувається лише після договору купівлі-продажу та перереєстрації в сервісному центрі МВС.

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Україна финансирование виплати зима Зимова підтримка ГО Захист Держави юрист
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