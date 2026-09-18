В Одесі суд покарав фанатку РФ і зобов'язав її читати "Тигроловів"

Фото з відкритих джерел

В Одесі судили жінку, яка виправдовувала російську агресію. В результаті суд зобов'язав її читати українську класику

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час спілкування в інтернеті жінка часто виправдовувала російську агресію. Зокрема, вона звинувачувала Україну у війні, заперечувала напад РФ та говорила про необхідність капітуляції України. Відео з розмовами з'явились на YouTube. Лінгвістична експертиза встановила у висловлюваннях жінки ознаки виправдовування російської агресії.

На суді вона визнала свою промову. Вона пояснила, що не знала про подальшу публікацію розмов. Їй призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на три роки.

Крім того, суд зобов'язав жінку прочитати романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський", а також Будапештський меморандум. Після прочитання вона повинна надати органу пробації власні твори з міркуваннями: щонайменше по 500 слів про кожен твір і 100 слів про меморандум.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.