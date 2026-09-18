10:56  18 вересня
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
10:14  18 вересня
На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина
01:35  18 вересня
Співачка Надя Дорофєєва готується до операції
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2026, 13:50

В Одесі суд покарав фанатку РФ і зобов'язав її читати "Тигроловів"

18 вересня 2026, 13:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі судили жінку, яка виправдовувала російську агресію. В результаті суд зобов'язав її читати українську класику

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, під час спілкування в інтернеті жінка часто виправдовувала російську агресію. Зокрема, вона звинувачувала Україну у війні, заперечувала напад РФ та говорила про необхідність капітуляції України. Відео з розмовами з'явились на YouTube. Лінгвістична експертиза встановила у висловлюваннях жінки ознаки виправдовування російської агресії.

На суді вона визнала свою промову. Вона пояснила, що не знала про подальшу публікацію розмов. Їй призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на три роки.

Крім того, суд зобов'язав жінку прочитати романи Івана Багряного "Тигролови" і "Сад Гетсиманський", а також Будапештський меморандум. Після прочитання вона повинна надати органу пробації власні твори з міркуваннями: щонайменше по 500 слів про кожен твір і 100 слів про меморандум.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на Рівненщині чоловіка, який встановлював приховані телефонні камери поблизу оборонних об'єктів для коригування російських ударів. Фігурант – працівник місцевого агропідприємства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пропаганда суд Одеса
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Карпатська вісімка: Україна створила новий формат співпраці з країнами Європи
18 вересня 2026, 13:39
У Харкові директор ліцею торгував бронюванням
18 вересня 2026, 13:30
До 19 400 гривень на зиму: хто з українців може отримати одноразову допомогу
18 вересня 2026, 13:26
Вдруге за місяць: росіяни атакували вже знищене підприємство на Житомирщині
18 вересня 2026, 13:09
Допомога на проживання ВПО у 2026 році: кому продовжили виплати з 1 вересня та за яких умов їх можуть припинити
18 вересня 2026, 12:58
Удар по електропотягу на Харківщині: загинув 30-річний чоловік, восьмеро постраждали
18 вересня 2026, 12:46
"Поцілували" двері Ради: депутати заявили про раптове скасування засідання
18 вересня 2026, 12:27
Смертельна ДТП у Києві: 24-річна мотоциклістка впала на відбійник і загинула
18 вересня 2026, 12:21
Нові правила роботи залізниці під час повітряних загроз: що зміниться для пасажирів
18 вересня 2026, 12:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »