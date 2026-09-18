Смертельна ДТП у Києві: 24-річна мотоциклістка впала на відбійник і загинула
ДТП сталася 17 вересня близько 23:00 на Кільцевій дорозі у Солом'янському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водійка мотоцикла Honda рухалася першою смугою Кільцевої дороги у напрямку вулиці Територіальної Оборони. Під час руху 24-річна дівчина не впоралася з керуванням, внаслідок чого впала на металевий відбійник.
Від отриманих травм дівчина загинула на місці.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня на Одещині легковик вилетів у кювет і врізався в дерево. Від отриманих травм загинули водій і двоє пасажирів.
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