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18 вересня 2026, 12:27

"Поцілували" двері Ради: депутати заявили про раптове скасування засідання

18 вересня 2026, 12:27
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Фото: Facebook/ Volodymyr Viatrovych
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Засідання Верховної Ради, заплановане на 18 вересня, не відбулося. Частина народних депутатів заявила, що приїхала до парламенту, але про перенесення засідання дізналися вже на місці

Про це пише "Українська правда" із посилання на народних обранців, передає RegioNews.

Депутат від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що заплановану годину запитань до уряду скасували, а засідання не проводитимуть. За його словами, причиною назвали важливі міжнародні заходи.

Народний депутат від "вропейської солідарності" Володимир Вятрович заявив, що про закриття парламенту дізнався безпосередньо перед засіданням від охоронця. За його словами, заздалегідь про це не попереджали.

Ірина Геращенко також заявила, що депутати прийшли до Верховної Ради, однак дізналися про скасування засідання вже на місці. Вона зазначила, що того дня мала відбутися година запитань до уряду, а також мав звітувати новий міністр освіти.

"Депутати прийшли в ВР і, як то кажуть, поцілували двері. Охоронець повідомив, що парламент зачинено, слуги поїхали на Карпатський форум, тому хтось вирішив просто скасувати пленарне засідання", – написала Геращенко.

Железняк згодом повідомив, що про перенесення засідання нібито не знали навіть деякі міністри, які прибули до парламенту на годину запитань до уряду.

Водночас співрозмовники "Української правди" у Верховній Раді повідомили, що рішення перенести годину запитань до уряду на наступний пленарний тиждень ухвалили на погоджувальній раді вранці 18 вересня під керівництвом першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала Дмитра Видолоба обраним та зареєструвала його народним депутатом України від партії "Слуга народу". Видолоб був наступним кандидатом у виборчому списку партії на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року – він посідав 168 місце.

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