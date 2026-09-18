Нові правила роботи залізниці під час повітряних загроз: що зміниться для пасажирів

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Кабінет Міністрів врегулював порядок роботи залізничного транспорту під час жовтого та червоного рівнів загрози засобів повітряного нападу. Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану

Про це повідомило АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. На вокзалах, станціях і платформах дозволятимуться приймання та відправлення поїздів, посадка й висадка пасажирів, а також інші технологічні процеси.

Пасажири зможуть залишатися на вокзалах і станціях, однак їх інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів.

У разі оголошення червоного рівня загрози посадка та висадка пасажирів припинятимуться. Людей переміщуватимуть до найближчих укриттів.

Водночас рух поїздів, які вже перебувають у дорозі, автоматично не припинятиметься. Рішення щодо кожного поїзда ухвалюватимуть окремо залежно від оперативної ситуації та інформації про повітряні загрози.

Якщо буде виявлено повітряні цілі, які можуть становити небезпеку для пасажирів або працівників залізниці, залізничників оперативно повідомлятимуть. За необхідності людей переміщуватимуть в укриття або інші безпечні місця.

Також "Укрзалізниця" розосереджуватиме пасажирські потоки та рухомий склад, щоб уникати їхнього скупчення. За потреби рух окремих поїздів можуть обмежити або тимчасово припинити.

На вокзалах і станціях пасажирів додатково інформуватимуть через гучномовці, інформаційні табло, сайт і застосунок "Укрзалізниці". Там також оприлюднять рекомендації щодо дій під час різних рівнів загрози та маршрути до найближчих укриттів.

Працівників, які безпосередньо працюють із поїздами, додатково забезпечуватимуть засобами індивідуального захисту – захисними жилетами та шоломами.

Нагадаємо, вранці 18 вересня російські війська завдали удару по приміському поїзду на Харківщині. Двоє пасажирів зазнали тяжких поранень – під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.