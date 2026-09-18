На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 17 вересня у Самбірському районі Львівської області зафіксували землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Поштовхи зареєстрували о 01:31. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 3 км.

За класифікацією фахівців, землетрус належить до не відчутних. Тож мешканці району, ймовірно, не могли відчути підземні поштовхи.

Нагадаємо, днями підземні поштовхи зафіксували у Мукачівському районі. Землетрус стався 15 вересня о 21:26. Магнітуда землетрусу становила 2,5 бала за шкалою Ріхтера. За класифікацією, він належить до ледве відчутних.

Землетруси в Україні: що відомо

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає.

За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.