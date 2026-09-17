Новий етап війни: Росія бере масштабом, Україна – технологіями

На землі ситуація залишається важкою, але однозначних ознак російського стратегічного прориву немає

На землі ситуація залишається важкою, але однозначних ознак російського стратегічного прориву немає

Ілюстративне фото: ШІ

Якщо прибрати інформаційний шум, надмірний оптимізм і російську пропаганду, головний висновок останніх тижнів виглядає доволі чітко: війна входить у фазу, де вирішальним стає вже не сам факт технологічної переваги, а здатність перетворити її на масове серійне виробництво та стійкий бойовий результат.

Саме про це у Києві говорив колишній міністр армії США Ден Дрісколл. Він назвав нинішню війну переломним моментом для військової справи та окремо відзначив українську систему DELTA, яка інтегрує інформацію від радарів, сенсорів і підрозділів у єдину картину поля бою. За його оцінкою, в окремих аспектах вона перевищує те, чим нині користується американська армія. Але технологія має вирішальне значення лише тоді, коли її можна швидко масштабувати.

І тут виникає головна проблема: росія також навчається. Financial Times фіксує появу реактивних "Гераней" нового покоління – швидших, стійкіших до РЕБ і складніших для перехоплення. Тобто старе уявлення про Україну як сторону, що завжди адаптується швидше за противника, вже не можна сприймати як аксіому. Ворог поєднує централізовану військову промисловість із досвідом фронту та доступом до іноземних технологій.

На землі ситуація залишається важкою, але однозначних ознак російського стратегічного прориву немає. Reuters підтверджує українську операцію "Вівальді" на півночі Донеччини: 3-й армійський корпус заявляє про очищення близько 75 км² території від російського проникнення та повернення ще близько 10 км². Водночас російські війська продовжують тиск на Костянтинівському напрямку та намагаються наблизитися до агломерації Слов'янськ–Краматорськ. Отже, йдеться про боротьбу за оперативну ініціативу, а не про вже досягнутий стратегічний перелом.

Набагато цікавіші процеси відбуваються у російському тилу. Українська кампанія проти нафтопереробної галузі вже має системний ефект. Reuters повідомляє, що у вересні половина найбільших російських виробників дизельного палива скоротила або зупинила частину виробництва після атак безпілотників. Сизранський і Саратовський НПЗ зупиняли переробку, а москва була змушена обмежувати експорт бензину, дизельного й авіаційного палива. Це вже не символічні удари – це системний тиск на ресурсну базу війни.

Саме на цьому тлі з'явилася історія з так званим "енергетичним перемир'ям". Президент США Дональд Трамп заявив про домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, але факти свідчать: станом на 17 вересня реального режиму припинення таких ударів немає. Україна готова розглядати взаємний мораторій за умови його реального виконання росією. кремль підтримав саму ідею, але одразу пов'язав її зі зняттям санкцій та гарантіями безпеки російського енергетичного експорту. Удари тим часом продовжуються. У ніч на 17 вересня внаслідок російських атак по Україні щонайменше 18 людей були поранені в Києві, Одесі та Запоріжжі.

Ще одна важлива зміна – Вашингтон. 16 вересня Палата представників США голосами 262 проти 159 схвалила H.R. 5334 – закон про санкції проти росії та Ірану. Сенат уже підтримав його раніше, тому документ передано президенту. Він передбачає посилення санкцій проти російського енергетичного й оборонного секторів, "тіньового флоту", а також розширює можливості президента запроваджувати високі тарифи проти великих покупців російських енергоносіїв. Але тут є важливе застереження: ухвалений закон – це ще не завданий економічний удар. Реальний ефект залежатиме від того, наскільки жорстко Білий дім застосовуватиме передбачені ним механізми.

Окремий стратегічний контур – росія та Іран. Їхня співпраця вже давно вийшла за межі постачання іранських Shahed для росії. Financial Times повідомляє про допомогу москви Тегерану в розвитку надзвукових крилатих ракет, а CNN – з посиланням на американські та інші розвідувальні джерела – про можливе використання російських супутникових даних для підвищення точності іранських ударів по американських об'єктах. Останнє поки що слід оцінювати саме як розвідувальну версію, а не як остаточно доведений факт.

У підсумку маємо дві взаємопов'язані гонки.

росія робить ставку на більший людський і промисловий ресурс, виснаження української ППО, енергетики, фінансів і західної підтримки.

Україна – на швидкість адаптації, дешевше знищення противника, далекобійний тиск, технологічну перевагу та поступове підвищення економічної ціни війни для кремля.

Найбільша помилка зараз – оголосити "перелом" після кількох успішних операцій. Друга – вважати, що технології автоматично компенсують нестачу людей, грошей і засобів ППО. Але не менш помилковою є теза, що більша росія автоматично здатна воювати довше.

Тепер вирішуватиме не абстрактний запас ресурсів. Вирішуватиме здатність швидше перетворювати ресурс на бойовий результат і змусити противника платити за продовження війни більше, ніж він спроможний компенсувати.

Саме боротьба за цю межу, на мою оцінку, і визначатиме наступний етап війни.