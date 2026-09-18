10:56  18 вересня
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
10:14  18 вересня
На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина
01:35  18 вересня
Співачка Надя Дорофєєва готується до операції
UA | RU
UA | RU
Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
18 вересня 2026, 08:57

Втікачі на старті: як фаворити Зеленського готують легенди про "переслідування"

18 вересня 2026, 08:57
Читайте также на русском языке
Вони будували систему Зеленського. Тепер видають себе за жертв політичного переслідування
Вони будували систему Зеленського. Тепер видають себе за жертв політичного переслідування
Фото: facebook.com_zelenskyy.official
Читайте также
на русском языке

Що обʼєднує Ростислава Шурму, Юлію Мендель і Руслана Кравченка.

Всі ці люди на різних етапах були фаворитами зе-президента, отримували від нього сприяння, блага та карʼєрні можливості.

Мажор із родини соратника Мендеведчука – Ростислав був відповідальним за економічну політику. Не раз світив таблом із Олегом Татаровим як інвестиційна нянька. Коли випала можливість за часів повномасштабного вторгнення – скомуніздив 140 мільйонів на "зеленому тарифі" і втік до Німеччини як дбайливий татко трьох янголяток. Там він оселився у передмісті Мюнхена в розкішній хаті, яка не снилась навіть локальним бізнесменам-аборигенам і думав, що все схвачено. Але 15 липня 2025 року до його хати прийшла німецька поліція у спільній операції з детективами НАБУ і САП. І Ростислав уже який місяць доводить, що він жертва політичного переслідування і просто зручна мішень через минулі посади. Чому так? Тому що корупційний паразит не хоче аби його вицарапали з Відня, куди він втік.

Юлія Мендель робила такі словесні ласки Зеленському у книзі "Кожен із нас президент". Що так соромно не було навіть, коли Еріка Леонард Джеймс описувала любовні ігрища містера Крістіана Грея з Анастейшею у червоній кімнаті. Тепер панянка бігає як не АфД, то по інтервʼю з усякими утриманками реперів і депутатів і розказує, який же Володимир мразь.

Розрахунок простий – теж отримати десь політичний притулок і видати себе за жертву режиму, який ти створювала своїми руками із роботодавцем.

І третя історія. Руслан Кравченко теж пробує зібрати базу, аби піти цим же шляхом і видати себе за жертву абарзєвшої антикорупційної вертикалі. До слова, вчора на апеляції ВАКС Кропива теж там говорив уже про тиск і фальсифікацію.

Додамо до цих списків всяких там арестовичів та міндічів. Всі ці люди видають себе за жертв аби у майбутньому – десь у Тоскані попивати своє лімончелло і радіти, як гарно вони наєбали український народ. А потім і євробюрократів, які повірили в те, що вони жертви і найбільші опозиціонери.

Це і є варіант, один із них, як зелені подєльнікі шукатимуть шляхи відходу із сідла велосипеда "України", де лишився руль та бардачок ( це відсилка на номер Кварталу з їх шефом).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна влада політики Зеленський
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Полтавщині двом жінкам повідомили про підозру у виготовленні дитячої порнографії
18 вересня 2026, 11:12
На Одещині легковик вилетів у кювет і врізався в дерево: загинули водій і двоє пасажирів
18 вересня 2026, 10:59
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
18 вересня 2026, 10:56
Через обстріли та негоду є знеструмлення у кількох областях – Міненерго
18 вересня 2026, 10:46
Дев'ять КАБів і десятки дронів: росіяни атакували Харківщину, постраждали четверо людей
18 вересня 2026, 10:38
Тепла ванна для Зеленського: до чого призводить відрив від реальності
18 вересня 2026, 10:26
На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина
18 вересня 2026, 10:14
Російський удар по Дніпру 10 вересня: у лікарні помер один із поранених
18 вересня 2026, 09:56
ДСНС показала наслідки атаки на Київщину: постраждала ціла родина
18 вересня 2026, 09:52
Наслідки ворожої атаки на Одещину: пошкоджені будинки, ліцей та підприємство, є постраждалі
18 вересня 2026, 09:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »