Вони будували систему Зеленського. Тепер видають себе за жертв політичного переслідування

Вони будували систему Зеленського. Тепер видають себе за жертв політичного переслідування

Фото: facebook.com_zelenskyy.official

Що обʼєднує Ростислава Шурму, Юлію Мендель і Руслана Кравченка.

Всі ці люди на різних етапах були фаворитами зе-президента, отримували від нього сприяння, блага та карʼєрні можливості.

Мажор із родини соратника Мендеведчука – Ростислав був відповідальним за економічну політику. Не раз світив таблом із Олегом Татаровим як інвестиційна нянька. Коли випала можливість за часів повномасштабного вторгнення – скомуніздив 140 мільйонів на "зеленому тарифі" і втік до Німеччини як дбайливий татко трьох янголяток. Там він оселився у передмісті Мюнхена в розкішній хаті, яка не снилась навіть локальним бізнесменам-аборигенам і думав, що все схвачено. Але 15 липня 2025 року до його хати прийшла німецька поліція у спільній операції з детективами НАБУ і САП. І Ростислав уже який місяць доводить, що він жертва політичного переслідування і просто зручна мішень через минулі посади. Чому так? Тому що корупційний паразит не хоче аби його вицарапали з Відня, куди він втік.

Юлія Мендель робила такі словесні ласки Зеленському у книзі "Кожен із нас президент". Що так соромно не було навіть, коли Еріка Леонард Джеймс описувала любовні ігрища містера Крістіана Грея з Анастейшею у червоній кімнаті. Тепер панянка бігає як не АфД, то по інтервʼю з усякими утриманками реперів і депутатів і розказує, який же Володимир мразь.

Розрахунок простий – теж отримати десь політичний притулок і видати себе за жертву режиму, який ти створювала своїми руками із роботодавцем.

І третя історія. Руслан Кравченко теж пробує зібрати базу, аби піти цим же шляхом і видати себе за жертву абарзєвшої антикорупційної вертикалі. До слова, вчора на апеляції ВАКС Кропива теж там говорив уже про тиск і фальсифікацію.

Додамо до цих списків всяких там арестовичів та міндічів. Всі ці люди видають себе за жертв аби у майбутньому – десь у Тоскані попивати своє лімончелло і радіти, як гарно вони наєбали український народ. А потім і євробюрократів, які повірили в те, що вони жертви і найбільші опозиціонери.

Це і є варіант, один із них, як зелені подєльнікі шукатимуть шляхи відходу із сідла велосипеда "України", де лишився руль та бардачок ( це відсилка на номер Кварталу з їх шефом).