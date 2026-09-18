Удар по електропотягу на Харківщині: загинув 30-річний чоловік, восьмеро постраждали
Внаслідок атаки російського безпілотника на електропотяг у Харківському районі загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За попередніми даними слідства, російські військові застосували БпЛА типу Герань-4.
Загинув 30-річний чоловік. Ще восьмеро людей постраждали – у них діагностовано опіки, забої та поранення.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, вранці 18 вересня російські війська завдали удару по приміському поїзду на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки загорілися кілька вагонів (зокрема, перший та другий). Повідомлялося про п'ятьох постраждалих.