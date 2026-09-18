Дев'ять КАБів і десятки дронів: росіяни атакували Харківщину, постраждали четверо людей

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Корбині Івани Богодухівської громади поранень зазнали 68-річні чоловік і жінка. У Балаклії 86-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу жінкам віком 49 і 80 років, які раніше зазнали поранень в Ізюмі, та 48-річному чоловіку, пораненому 12 вересня у Вільхуватській громаді.

По Харківщині російські війська застосували 9 керованих авіабомб, 3 БпЛА типу "Молнія", 8 FPV-дронів та 26 безпілотників, тип яких встановлюється. Харків атакували безпілотниками – під ударом опинилися Основ’янський та Київський райони.

Внаслідок обстрілів пошкоджені торговий центр та автомобіль у Харкові, приватні будинки, господарські споруди, сільгосптехніка, енергомережі, складське приміщення та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Загалом за добу зафіксовано пошкодження щонайменше 20 приватних будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня РФ атакувала Україну 93 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.