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18 вересня 2026, 10:38

Дев'ять КАБів і десятки дронів: росіяни атакували Харківщину, постраждали четверо людей

18 вересня 2026, 10:38
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Харкові 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Корбині Івани Богодухівської громади поранень зазнали 68-річні чоловік і жінка. У Балаклії 86-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також медики надали допомогу жінкам віком 49 і 80 років, які раніше зазнали поранень в Ізюмі, та 48-річному чоловіку, пораненому 12 вересня у Вільхуватській громаді.

По Харківщині російські війська застосували 9 керованих авіабомб, 3 БпЛА типу "Молнія", 8 FPV-дронів та 26 безпілотників, тип яких встановлюється. Харків атакували безпілотниками – під ударом опинилися Основ’янський та Київський райони.

Внаслідок обстрілів пошкоджені торговий центр та автомобіль у Харкові, приватні будинки, господарські споруди, сільгосптехніка, енергомережі, складське приміщення та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Загалом за добу зафіксовано пошкодження щонайменше 20 приватних будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня РФ атакувала Україну 93 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

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