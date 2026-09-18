На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина

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У селі Ямниця Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Hyundai Tucson. Аварія трапилася 18 серпня близько 08:25

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 42-річний водій Skoda не обрав безпечної швидкості та дистанції й допустив зіткнення з Hyundai Tucson. За кермом Hyundai перебувала 37-річна мешканка Івано-Франківська, яка зупинилася перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішохода.

У салоні Hyundai також перебувала 11-річна дитина.

Водія Skoda та дитину доставили до медичного закладу для огляду та встановлення можливих тілесних ушкоджень.

Водійку Hyundai перевірили на стан алкогольного сп'яніння – вона була твереза.

Правоохоронці закликають водіїв, наближаючись до пішохідних переходів, завчасно знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.