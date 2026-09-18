10:56  18 вересня
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
10:14  18 вересня
На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина
01:35  18 вересня
Співачка Надя Дорофєєва готується до операції
UA | RU
UA | RU
18 вересня 2026, 10:14

На Прикарпатті водій врізався в авто перед переходом: постраждала дитина

18 вересня 2026, 10:14
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

У селі Ямниця Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Skoda та Hyundai Tucson. Аварія трапилася 18 серпня близько 08:25

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 42-річний водій Skoda не обрав безпечної швидкості та дистанції й допустив зіткнення з Hyundai Tucson. За кермом Hyundai перебувала 37-річна мешканка Івано-Франківська, яка зупинилася перед пішохідним переходом, щоб пропустити пішохода.

У салоні Hyundai також перебувала 11-річна дитина.

Водія Skoda та дитину доставили до медичного закладу для огляду та встановлення можливих тілесних ушкоджень.

Водійку Hyundai перевірили на стан алкогольного сп'яніння – вона була твереза.

Правоохоронці закликають водіїв, наближаючись до пішохідних переходів, завчасно знижувати швидкість і дотримуватися безпечної дистанції.

Нагадаємо, в Тернополі водій Opel Movano збив 17-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють обставини та причини аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП ПДР Прикарпаття дитина перехід
Смертельна ДТП на Тернопільщині: мотоцикліст збив 87-річного пішохода
17 вересня 2026, 10:57
У Дніпрі водій збив кур'єра на мотоциклі
16 вересня 2026, 19:35
ДТП на Київщині: п'яний водій виїхав на тротуар і збив жінку
16 вересня 2026, 10:35
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Полтавщині двом жінкам повідомили про підозру у виготовленні дитячої порнографії
18 вересня 2026, 11:12
На Одещині легковик вилетів у кювет і врізався в дерево: загинули водій і двоє пасажирів
18 вересня 2026, 10:59
На Львівщині зафіксували землетрус магнітудою 2,0
18 вересня 2026, 10:56
Через обстріли та негоду є знеструмлення у кількох областях – Міненерго
18 вересня 2026, 10:46
Дев'ять КАБів і десятки дронів: росіяни атакували Харківщину, постраждали четверо людей
18 вересня 2026, 10:38
Тепла ванна для Зеленського: до чого призводить відрив від реальності
18 вересня 2026, 10:26
Російський удар по Дніпру 10 вересня: у лікарні помер один із поранених
18 вересня 2026, 09:56
ДСНС показала наслідки атаки на Київщину: постраждала ціла родина
18 вересня 2026, 09:52
Наслідки ворожої атаки на Одещину: пошкоджені будинки, ліцей та підприємство, є постраждалі
18 вересня 2026, 09:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Всі блоги »